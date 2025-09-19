Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Главное:
- Уничтожили переправу российских оккупантов
- Взорваны несколько танков и гаубиц россиян
Операторы Сил беспилотных систем (СБС) уничтожили переправу российских оккупантов.
Также были уничтожены несколько танков и гаубиц россиян, сообщает в Telegram пресс-служба СБС.
"Операторы 412-го полка Nemesis СБС на одном из ключевых участков фронта поразили несколько единиц танков и гаубиц, следствием чего стало снижение интенсивности атак противника и улучшение тактической ситуации для подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.
Также операторы полка уничтожили переправу и склад с ГСМ, что ограничило возможности оккупантов оперативно перебрасывать резервы и обеспечивать их горючим.
Отмечается, что системная работа бойцов СБС сковывает маневры противника и снижает его способности к наступлению.
Смотрите видео - мощные удары по целям РФ:
Удары вглубь РФ: мнение эксперта
Советник министра обороны, журналист и блогер Алексей Копытько считает, что Служба безопасности Украины продолжает системную работу по нанесению ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса, что значительно снижает потенциал РФ для нанесения ракетных и дроновых ударов по Украине.
Российский ВПК имеет ряд слабых мест, особенно с учётом зависимости от импорта, и прицельные удары по заводам приносят ощутимые результаты. Даже одиночное попадание может нанести серьёзный урон.
В сочетании с действиями против стратегической авиации РФ это становится важным элементом, способным влиять на общее развитие ситуации на фронте.
Удары по целям РФ: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что был взорван коммуникационный узел ЧФ России. Под удар попал объект на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь.
Как писал Главред, в оккупированном Крыму ранее прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
Другие новости:
- РФ ударила по Киеву и области дронами и баллистикой: есть жертва и пострадавшие
- У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая
- РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенок
Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.
СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".
Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.
В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред