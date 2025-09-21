Опять россияне: НАТО подняло истребители для перехвата неожиданного гостя

Пилоты Eurofighter выполняют задачи быстрого реагирования и распознают неидентифицированные самолеты.

НАТО следит за активностью российских самолетов после перехвата Ил-20М над Балтийским морем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Немецкие истребители перехватили российский Ил-20М над Балтийским морем

Ил-20М летел в нейтральном воздушном пространстве без плана полета

После идентификации сопровождение передали шведским ВВС

В воскресенье, 21 сентября, истребители НАТО снова поднялись на перехват российского военного самолета. На этот раз задание выполняли немецкие пилоты, сообщает Reuters.

Утром два немецких истребителя Eurofighter отследили российский разведывательный самолет Ил-20М, который пролетал в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем.

"В очередной раз наши силы быстрого реагирования, состоящие из двух истребителей Eurofighter, получили задание от НАТО распознать неидентифицированный самолет без плана полета или радиосвязи в международном воздушном пространстве", - заявили в немецких ВВС.

После визуальной идентификации российского самолета его сопровождение передали Военно-воздушным силам Швеции, которая с недавних пор присоединилась к НАТО.

Между тем, по информации Reuters, Североатлантический совет НАТО планирует собраться во вторник для обсуждения инцидента с тремя российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии.

Мнение эксперта: урок Турции 2015 года

Профессор Университета Бундесвера Карло Масала напоминает, что Турция в 2015 году продемонстрировала способность сбивать российские самолеты без риска военной эскалации. По его словам, тогда турецкие военные уничтожили самолет, который нарушил воздушное пространство страны лишь на 17 секунд.

Масала считает, что именно такая решимость должна быть у НАТО для эффективного сдерживания российских вторжений в чужое воздушное пространство.

В то же время он отмечает, что на этот раз МиГ-31 не были сбиты. Причиной является то, что миссия НАТО над балтийскими странами носит преимущественно наблюдательный характер, а не оборонительный. Самолеты Альянса не патрулируют небо постоянно, а поднимаются только в случае обнаружения угрозы, что делает невозможным мгновенную реакцию на потенциальное вторжение.

Вторжение российских самолетов в Эстонию - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и находились над акваторией Финского залива в течение 13 минут. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это нарушение недопустимым и подчеркнул, что Россия ведет системную кампанию против стран Запада.

В ответ правительство Эстонии официально обратилось к НАТО с призывом начать консультации в соответствии со статьей 4 устава Альянса.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

