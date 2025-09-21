Укр
Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

Мария Николишин
21 сентября 2025, 09:08
Партизаны отметили, что завод - стратегическая цель.
Партизаны взорвали железнодорожные пути / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скриншот из видео

Коротко:

  • Партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске
  • Колеи ведут к авиазаводу, который производит ракеты Х-59

Партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Об этом говорится в заявлении Атеш в Telegram.

Отмечается, что агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу.

видео дня

Известно, что этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

"Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - говорится в сообщении.

Кроме того, члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена.

Диверсия в РФ / фото: t.me/atesh_ua
Диверсия в РФ / фото: t.me/atesh_ua

Удары ВСУ по России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Украина наносит удары по нефтепроводам, которые обеспечивают экспорт российской нефти.

По его мнению, все это в совокупности сулит очень плохие новости для российской экономики, которая и так рушится.

Диверсии - что известно

Как сообщал Главред, партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатывают системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

Также известно, что в конце августа на временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии российская армия понесла серьезные потери. Неизвестные подожгли командный пункт 35-й армии РФ, где погибли 18 офицеров оперативного состава.

Кроме того, агенты партизанского движения Атеш провели диверсию возле временно оккупированного Дебальцево, что в Донецкой области. В результате подрывных действий была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск страны-агрессора.

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

14:22

