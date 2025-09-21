Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

Коротко:
- Партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске
- Колеи ведут к авиазаводу, который производит ракеты Х-59
Партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Об этом говорится в заявлении Атеш в Telegram.
Отмечается, что агенты движения взорвали железнодорожные пути, которые ведут к авиазаводу.
Известно, что этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.
"Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - говорится в сообщении.
Кроме того, члены Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена.
Удары ВСУ по России
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Украина наносит удары по нефтепроводам, которые обеспечивают экспорт российской нефти.
По его мнению, все это в совокупности сулит очень плохие новости для российской экономики, которая и так рушится.
Диверсии - что известно
Как сообщал Главред, партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатывают системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.
Также известно, что в конце августа на временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии российская армия понесла серьезные потери. Неизвестные подожгли командный пункт 35-й армии РФ, где погибли 18 офицеров оперативного состава.
Кроме того, агенты партизанского движения Атеш провели диверсию возле временно оккупированного Дебальцево, что в Донецкой области. В результате подрывных действий была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск страны-агрессора.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
