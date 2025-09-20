Укр
Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

Алексей Тесля
20 сентября 2025, 19:03
На Новопавловском направлении наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, результатом которых стало продвижение до 3 километров.
У ВСУ успех на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главное:

  • На Новопавловском направлении ВСУ продвинулись до 3 километров
  • На Торецком направлении наши защитники продвинулись на отдельных участках до 300 метров

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. С начала суток по состоянию на это время на фронте произошло 79 боевых столкновений.

Как сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ, от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Студенок, Черкасское, Горки, Прогресс, Нововасильевка Сумской области; Карповичи, Блешня, Богданово Черниговской области.

На Новопавловском направлении наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, результатом которых стало продвижение до 3 километров и уничтожение значительного количества вражеской пехоты и взятие пленных. С начала суток наши защитники остановили шесть штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филия, Андреевка-Клевцово, Сичневое, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении наши защитники продвинулись на отдельных участках до 300 метров и нанесли потери личному составу противника, отразили восемь вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русина Яра, Полтавки, Софиевки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Мирного. Силы обороны имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 200 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

"На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал в сторону Дроновки. Вследствие разведывательно-поисковых действий наши защитники достигли тактического успеха, продвинувшись на некоторых участках до 200 метров и уничтожив живую силу врага", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 115 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Два боестолкновения продолжаются.

Также отмечается, что на Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, в сторону населенного пункта Новоселовка. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

По информации Генштаба, на Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку вблизи населенного пункта Часов Яр.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 17 атак", - говорится в сообщении.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Ольговское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

Бои на востоке: аналитики раскрыли детали

Украинские Силы обороны добились успехов на восточном фронте, отбросив подразделения российской армии.

Об этом сообщается в сводке OSINT-проекта DeepState, где говорится об эффективных действиях ВСУ на Добропольском направлении. Согласно данным, украинским военным удалось вытеснить противника в районе Владимировки.

В то же время отмечается, что российские войска продолжают продвижение на отдельных участках фронта — в частности, в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пробиваются возле Покровска. Оккупационная армия продолжает любой ценой продвигаться на горячих направлениях и, похоже, готовит новую операцию.

Как сообщал ранее Главред, украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.

Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

