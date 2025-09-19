Укр
"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

Руслана Заклинская
19 сентября 2025, 22:15
73
РФ проводит системную кампанию против Европы и НАТО, заявил президент Украины.
Зеленский сделал важное заявление о провокациях РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/forsvarsmakten

Главное:

  • РФ проводит системную кампанию против Европы и НАТО
  • Нужен решительный международный ответ и поддержка Украины
  • Эстония обратилась к НАТО за консультациями

Нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями - недопустимо. Россия проводит системную кампания против стран Запада. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО - на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что такие действия не случайность, а системная российская кампания "против Европы, против НАТО, против Запада". Президент заявил, что действия РФ требуют системного международного ответа.

"Необходимы сильные действия - как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны. Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции. В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии", - подчеркнул он.

В завершение Зеленский выразил благодарность всем партнерам Украины. Также украинский лидер призвал страны Европы, США и государства "Группы семи" "действовать сильно".

Эстония обратилась к НАТО

Правительство Эстонии официально обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса после того, как российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал напомнил, что три российских самолета вошли в воздушное пространство Эстонии, однако были вынуждены покинуть его после вмешательства истребителей НАТО.

"Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4", - написал премьер в соцсети Х.

Могла ли атака на Польшу быть случайной

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду отметил, что ночная атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли могла быть случайной. По его словам, один или два инцидента еще можно было бы объяснить техническими проблемами или влиянием систем РЭБ, но массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что главная цель Кремля - демонстрировать, что Россия фактически ведет войну с НАТО, а стратегическая задача состоит в том, чтобы ослабить или разрушить Альянс.

"Ведь прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики. Можно вспомнить и другие провокации: вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и тому подобное. Это все относится к так называемой войне ниже порога (below the threshold of war)", - подчеркнул он.

Нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. В ответ МИД Эстонии вызвал временного поверенного России для вручения ноты протеста.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщила, что Альянс перехватил российские самолеты и назвала инцидент примером "безрассудного поведения России".

Также российский самолет нелегально вошел в воздушное пространство Литвы, которая является страной-членом НАТО. Из-за этого Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России и вручило ему официальную претензию.

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши. На угрозу отреагировали союзные войска НАТО и польская авиация, которые сбили часть дронов.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Эстония Владимир Зеленский российское вторжение новости Эстонии
