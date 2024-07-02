Россия нарушила воздушное пространство страны НАТО: появилась реакция МИД

2 июня Министерство иностранных дел Литовской Республики отреагировало на нарушение воздушного пространства страны самолетом авиакомпании страны-агрессора РФ "Победа".
Инцидент произошел еще 30 июня. Борт направлялся из аэропорта Внуково в Москве в аэропорт Чхраброво в Калининградской области. Во время перелета он на около минуты задержался над Балтийским морем.
Из-за этого, как говорится в заявлении МИД, чиновники вызвали представителя российского посольства и вручили ему бумажную претензию - ноту протеста относительно нарушения РФ воздушного пространства государства.
"Министерство иностранных дел выразило протест представителям посольства Российской Федерации относительно этого инцидента и потребовало от ответственных российских институтов как можно скорее предоставить объяснения и принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении.видео дня
Что такое Министерство иностранных дел Литвы?
Министерство иностранных дел Литовской Республики является правительственным органом, который формирует национальную политику, организует, координирует и контролирует ее реализацию в следующих сферах: иностранные дела и политика безопасности: международные отношения, экономическая безопасность, внешняя торговля, защита прав и интересов Литовской Республики и его физических и юридических лиц за рубежом; координация членства Европейского Союза; представляя Литовскую Республикуза рубежом через дипломатические и консульские отношения, дипломатическую службу, национальный и дипломатический протокол Литвы, международные отношения; политику сотрудничества Литовской Республики; укрепление эмигрантских связей с Литвой, пишет Википедия.
Реакция стран НАТО на нарушение РФ воздушного пространства
Напомним, после инцидента на польско-украинской границе в марте 2024 года, союзник Польши по НАТО Литва заявила об уместности сбивания российских ракет в воздушном пространстве Альянса.
Ранее стало известно, что в Польше рассматривают технические и юридические аспекты возможного использования систем ПВО для сбивания российских ракет вблизи границ страны.
В течение массированных атак по Украине Россия несколько раз проверяла на прочность ПВО стран-соседей. Российские ракеты нарушали воздушное пространство Польши, но там их решили не сбивать.
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