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В НАТО ответили Польше после инцидента с российской ракетой: надо сбивать

Яна Ставская
25 марта 2024, 19:56
Союзник Польши предупреждает, что такое поведение наоборот может поощрить Россию к еще большей агрессии.
В НАТО ответили Польше после инцидента с российской ракетой: надо сбивать
Польша не стала сбивать российскую ракету, которая пересекла ее воздушное пространство / Коллаж Главреда: фото ua.depositphotos.com

Союзник Польши по НАТО Литва считает уместным сбитие российских ракет в воздушном пространстве Альянса. Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса.

Министр прокомментировал инцидент на польско-украинской границе, когда силы Польши не среагировали на нарушение их пространства российской ракеты, которая затем "вернулась" в Украину. По словам Ландсбергиса, такое поведение наоборот может поощрить страну-агрессора Россию к еще более резким выпадам в отношении территориальной целостности государств Запада и членов НАТО.

"Один раз может быть ошибкой. Но если мы позволим ей повториться, это будет расценено как поощрение. Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты", - заявил глава литовского МИД.

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Вооруженные силы Республики Польша

Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства.

Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны.

Главнокомандующий - президент Анджей Дуда.

Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

Он подчеркнул, что это не первый инцидент.

"Уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии, и это также не первый случай нарушения воздушного пространства Польши", - напомнил он.

Ракетные удары - что известно об атаке 24 марта

В ночь на воскресенье, 24 марта, и ранним утром российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Киеве и Львове. Силам обороны удалось уничтожить 43 вражеских цели из 29 крылатых ракет и 28 "Шахедов".

В частности, над Киевом и областью сбиты около 10 ракет. Обломки ракет упали в Дарницком районе – в районе лесополосы. По предварительным данным, в городе – к счастью, без погибших и пострадавших.

Известно, что одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Польши. Польские воздушные силы даже подняли боевую авиацию, но вражескую цель не сбили. Советник министра обороны страны Мечеслав Бенек заявил, что ракету сбили бы, если бы она двигалась вглубь польской территории.

"Зенитно-ракетная оборона, дежурные пары F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекторы, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал", - сказал Бенек.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал "недопустимым" инцидент и заявил, что ситуацию будут обсуждать с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом он признал, что с послом РФ говорить почти нет смысла.

Как говорится в материале Главреда, российские оккупанты могли использовать территорию Польши для того, чтобы осуществить террористическую атаку на Украину. Враг мог специально запрограммировать траекторию ракеты с целью обхода украинской ПВО с запада.

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