'На ковер': Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

МИД Польши требует от России объяснений из-за ракеты, нарушившей воздушное пространство.

https://glavred.info/world/na-kover-polsha-otreagirovala-na-narushenie-vozdushnogo-prostranstva-raketoy-rf-10529222.html Ссылка скопирована

Польша вызвала "на ковер" главу российской дипмиссии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вечером пятницы 29 декабря Министерство иностранных дел Польши направило главе посольства России ноту с требованием немедленно объяснить нарушение российской ракетой воздушного пространства Польши. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

Как отметили в МИД, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал "на ковер" временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша. Чиновник передал российскому дипломату ноту протеста.

В этом официальном документе МИД Польши требует объяснений относительно случая нарушения воздушного пространства Республики Польша ракетой. Также Польша требует немедленного прекращения подобных действий.

видео дня

Как ракета оказалась на территории Польши

Напомним, 29 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку. Во время утренних обстрелов по всей Украине были вызваны разрушения жилых и других сооружений. Известно о погибших и пострадавших.

В результате атаки в Польше было зафиксировали пересечение границы неизвестным объектом с территории Украины. Инцидент подтвердило оперативное командование Вооруженных сил Польши, которое задействовало свои силы и средства в ответ на угрозу.

Как сообщал Главред, на территории Польши упал неизвестный объект. Проводятся исследования, чтобы установить его происхождение. Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что подобные инциденты в странах-соседях уже случались из-за массированных ракетно-дроновых атак России на Украину.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.