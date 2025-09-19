Укр
Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Руслана Заклинская
19 сентября 2025, 18:17обновлено 19 сентября, 18:48
Глава Министерства здравоохранения Маргус Цахкна назвал это нарушение "беспрецедентным".
Три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Что известно:

  • Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
  • Истребители летали над Финским заливом на 12-13 минут
  • НАТО перехватило российские самолеты

В пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии. Самолеты находились над Финским заливом 13 минут. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

В ответ на действия российской авиации МИД Эстонии вызвал временного поверенного России для вручения ноты протеста.

Глава эстонского МИД Маргус Тсахкна охарактеризовал инцидент как "беспрецедентно дерзкий". Он уточнил, что три российских самолета находились над Финским заливом в течение 12 минут.

"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе является неприемлемым. Сегодняшнее вторжение... является беспрецедентно дерзким", - заявил Тсахкна.

Реакция представительницы ЕС

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями. Она назвала действия российских военных самолетов "чрезвычайно опасной провокацией".

"Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией", - написала она в X.

Дипломат отметила, что поддерживает связь с эстонским правительством и заверила, что ЕС будет оказывать поддержку государствам-членам в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов.

"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость", - подчеркнула Каллас.

Реакция НАТО

Представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс перехватил российские самолеты. Она добавила, что нарушение истребителями воздушного пространства Эстонии - пример безрассудного поведения России.

"НАТО немедленно отреагировало и перехватило российский самолет. Это еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - написала Харт в Х.

Прогнозы относительно нападения РФ на Эстонию - новости по теме

Как сообщал Главред, НАТО прогнозирует, что Россия может попытаться напасть на Эстонию через 5-7 лет, но имеет готовые планы реагирования. Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что в случае нападения сработает статья 5, а США обязательно придут на помощь.

Также ранее глава немецкой разведки BND Бруно Каль заявил, что вторжение России в Украину - лишь "первый шаг на пути к Западу". По его словам, Кремль проверяет решимость НАТО применить пятую статью Альянса, а захват Европы может начинаться малыми операциями, например, введением "зеленых человечков" в Эстонию.

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотников пересекли границу Польши. На это отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям.

О персоне: Кая Каллас

Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

