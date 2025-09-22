Укр
Враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение – 225 ОШП

Анна Косик
22 сентября 2025, 09:54
Украинские военные сообщили о сложном положении оккупантов.
Сумская область, украинский флаг
На Сумщине оккупанты могут оказаться в окружении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

  • Украинские военные подняли флаги над Алексеевкой
  • Оккупанты остаются в населенном пункте без обеспечения
  • Вражеские войска могут сбежать из села, как и их предшественники на Сумщине

21 сентября украинские военные обнародовали видео из населенного пункта Алексеевка, что в Сумской области. На кадрах видно, что в нескольких точках села развернули украинские флаги.

Об этом сообщил 225-й Отдельный штурмовой полк в Facebook. Военные заявили, что оккупационные войска страны-агрессора России в этом населенном пункте "закопались" и мечтают о том, чтобы выжить.

Россияне могут оказаться в окружении и понести потери

Украинские защитники предполагают, что российские войска, которые находятся в районе Алексеевки, могут повторить судьбу 810-й бригады морпехов РФ, которая сбежала из Сумщины накануне, чтобы не попасть в окружение.

И действительно все идет к такому развитию событий, ведь у оккупантов нет доступа к воде и еде. Кроме этого сами россияне уже пишут о том, что им придется выводить свои войска и это лишь вопрос времени.

"Повторяется ситуация один в один с Кондратовкой, которая была в полуокружении и где похоронили большую часть 30 МСП, бойцов из 41 МСП, 177 ОПМП, 810 ОБРМП и других", - говорится в сообщении одного из россиян.

Какие решения принимает командование РФ на Сумщине

Главред писал, что по словам военного аналитика Константина Машовца, российское командование недавно решило провести ротацию и перегруппировку сил на Сумском направлении.

В частности, подразделения 20-го мотострелкового полка и 810-й бригады морской пехоты заменили 30-й мотострелковый полк и 155-ю бригаду морпехов, которые понесли серьезные потери на западе прорывного фронта.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным Генштаба ВС, украинским подразделениям удалось продвинуться на Северо-Слобожанском направлении, что в Сумской области.

Ранее также пограничники зафиксировали существенное уменьшение атак армии страны-агрессора России на Сумском направлении. Выяснилось, что силы врага перебрасывают на другие направления.

Накануне председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщил, что оккупанты перебрасывают элитные подразделения из Сумской области на Донетчину, где сейчас у них возникли серьезные проблемы.

Об источнике: 225 Отдельный штурмовой полк

225-й отдельный штурмовой полк (225 ОШП) - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в полк, пишет Википедия.

В марте 2022 года после начала российского вторжения в Харькове был создан 225-й батальон 127-й бригады ТрО. Воевал в Харькове, под Бахмутом. После боев под Бахмутом преобразован в отдельный штурмовой батальон. Воевал под Авдеевкой, Часовым Яром. С августа 2024 года воевал в Курской области как подразделение прорыва. В феврале 2025 года батальон переформирован в 225-й отдельный штурмовой полк.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Сумская область новости Украины Фронт
