В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

Увольнение одного из топ-генералов стало переломным моментом для России.

Что означает увольнение Лапина / Коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

Увольнение генерала Лапина было не случайным

Кремль ищет виновных в прорыве ВСУ в Курскую область

Генерала-полковника Александра Лапина уволили с военной службы. Об этом сообщили СМИ страны-агрессора России. Аналитики американского Института изучения войны(ISW) предполагают, что Кремль хочет использовать генерала как очередного "козла отпущения".

А все потому, что в России до сих пор ищут, кого из чиновников обвинить и наказать за провал в отражении наступления ВСУ во время проведения Украиной Курской операции в августе 2024 года.

Почему Лапин попал под "зачистку" Кремля

Аналитики отметили, что российский генерал оказался абсолютно некомпетентным командиром на протяжении всего полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Кремль, вероятно, наказывает Лапина сейчас в рамках своей продолжающейся кампании по поиску козла отпущения и наказания чиновников за их неспособность отразить вторжение Украины в Курскую область в августе 2024 года", - говорится в отчете.

Как Кремль пришел к "переломному моменту"

В ISW отметили, что кремлевский диктатор Владимир Путин не любит увольнять командиров, даже несмотря на их неэффективность. В основном он просто переназначает их на другие должности.

Но в случае с Лапиным, произошел "переломный момент", когда генерал столкнулся с жесткой критикой за свои неудачи как командира на протяжении всей войны.

Хотя Кремль не наказывал Лапина за оперативные провалы при ведении боевых действий армии РФ на территории Украины, но неспособность защитить территорию России ему простить не могли.

Кремль начал наказывать не только топ-военных

Главред писал, что недавно в России наблюдалась беспрецедентная волна арестов, начиная от заместителей Шойгу, которые уже получили по 13 лет тюрьмы, и представителей структуры Золотова, до руководителей госкорпорации Ростех.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука объяснил, что в Кремле наконец поняли, что в условиях масштабной коррупции победить даже Украину Путину не удастся. Именно поэтому он начал наказывать своих "эффективных менеджеров", которые годами разворовывали государство.

"Зачистки" в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что первый заместитель руководителя администрации кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко начал защищать лояльных националистов страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что давний союзник Владимира Путина и единственный представитель администрации Кремля, выступивший против полномасштабной войны с Украиной, Дмитрий Козак подал заявление об увольнении с должности замглавы администрации президента по собственному желанию.

Накануне Кремль целенаправленно устранял высших должностных лиц Минобороны страны-агрессора России. Эти усилия распространились на старших офицеров, которые командовали военными операциями российских оккупантов в Украине.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

