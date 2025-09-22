"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

России нужно отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы хотя бы получить шанс на выживание.

Новак отметил, какие проблемы скоро накроют РФ/ коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Основные тезисы Новака:

РФ нужно отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы получить шанс на выживание

СССР, который распался по экономическим причинам, имел гораздо более сильную экономику, чем современная Россия

СССР был намного крепче экономически, чем современная страна-агрессор Россия, и все равно развалился. Развал Советского Союза произошел чисто по экономической причине - из-за обвала цен на энергоресурсы. А Россия сейчас в еще более слабой ситуации.

Об этом сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду. Он отметил, что у РФ сейчас безвыходная ситуация.

"Она должна отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы хотя бы получить шанс на выживание: либо отказаться от войны (чего Кремль сделать не может), либо отказаться финансировать другие статьи бюджетных расходов (это будет означать коллапс и для российских граждан, и для российских предприятий). Такой диагноз сегодня можно поставить российской экономике", - сказал Новак.

Он отметил, что советская экономика была крепче, даже на момент распада СССР, чем современная российская.

"Советская экономика - это, по сути, была Россия в хорошем состоянии, а также еще 14 республик, в том числе таких крупных как Украина, Казахстан и Беларусь, которые составляли большие доли советской экономики. У современной России такого нет", - сказал экономист.

Кроме того, Советский Союз и советские руководители не были настолько зависимыми от доллара. Они не размещали вклады в иностранных валютах, у большинства даже не было такой технической возможности, напомнил эксперт.

"Поэтому даже такой Советский Союз - мощный и крепкий, твердо стоявший на ногах, где КГБ контролировал всех и вся - развалился по экономическим причинам. Ведь никто на Советский Союз не нападал. В 1990-1991 годах, после выхода из Афганистана, Союз уже не вел ни одну войну. То есть Советский Союз развалился чисто по экономической причине - из-за обвала цен на энергоресурсы. А Россия воюет и тратит около половины своей экономики на войну с Украиной. Война продолжается уже не один год. Россия почти полностью изолирована от внешнего мира санкциями. С ней никто не хочет продолжать экономическое сотрудничество, даже политические союзники Китай и Индия, с лидерами которых Путин недавно обнимался в Пекине. Объятия объятиями, но денег ему не дают", - отметил Новак.

Также Новак напомнил, что Вооруженные силы Украины уже нанесли сокрушительный удар и ущерб как российской армии, так и российской экономике.

"Санкции ВСУ гораздо эффективнее, чем все 18 пакетов санкций ЕС вместе", - добавил он.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил нынешнее состояние российской экономики и объяснил, почему Россия приближается к краху и повторяет судьбу СССР:

Состояние экономики России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины - стало известно, что задумали в Кремле. РФ из-за дефицита бюджета рассматривает повышение НДС до 22%, чтобы переложить финансовое бремя войны на население, говорится в отчете Института изучения войны.

Также ранее сообщалось, что Путин ведет РФ к пропасти - известно, кто может организовать дворцовый переворот. Новак подчеркнул, что традиционно смена власти в России происходит в результате переворотов.

Напомним, в России может подняться стихийный бунт - экономист спрогнозировал реакцию Кремля. На стихийные бунты решатся не все россияне, но ответ в любом случае будет жесткий.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

