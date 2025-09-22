Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

Силы обороны ударили по складам боеприпасов и БпЛА РФ в Донецкой и Луганской областях.

ВСУ уничтожили склады ударных дронов и боеприпасов врага на Донбассе / Коллаж: Главред, фото иллюстративное: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

ВСУ уничтожили склады боеприпасов и БпЛА РФ на Донбассе

Уничтожены десятки тысяч мин, гранат, артиллерийских снарядов и более 19 000 дронов

Первый удар состоялся 29 августа, а второй - 18 сентября

Силы обороны Украины осуществили серию точечных ударов по складам боеприпасов и беспилотникам российских оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Один из ударов был нанесен по складу, который обеспечивал 17-й танковый полк 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области. Враг пытался организовать выдачу боеприпасов и раздать для нужд оккупантов, действующих в Донецкой области, более 19000 БПЛА различных типов.

"Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии", - рассказали в Генштабе.

Во втором случае украинские военные атаковали груз с беспилотниками, предназначенными для нужд оккупационных сил в Донецкой области. Среди уничтоженного груза были дроны различных типов - "Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч". Также уничтожено сопутствующее оборудование, в частности аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики.

Первый удар по логистическим цепям врага был нанесен еще 29 августа. Тогда подразделения ОСУВ "Днепр" уничтожили огромные запасы ударных БпЛА.

А 18 сентября подразделения ВСУ вместе с СБУ поразили полковой склад боеприпасов на Луганщине. Вместе с боеприпасами были уничтожены и транспортные средства врага.

"Результат эффективного сотрудничества тех, кто находит и тех, кто поражает, улучшается с каждым разом", - отметили в Генштабе.

Как сообщал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". В то же время поражен многоцелевой вертолет Ми-8 в Крыму.

Также 19 сентября украинские спецназовцы на Тендровской косе в Херсонской области уничтожили многоцелевой тягач "Витязь", который россияне использовали для доставки оружия и личного состава. Операцию провели бойцы центра морских операций "Viking" ГУР МО Украины.

Кроме этого, 8 сентября вблизи Хабаровска на территории воинской части произошел двойной взрыв, во время которого погибли и были ранены российские военные. Инцидент произошел примерно в 9 утра, когда личный состав прибывал на службу.

