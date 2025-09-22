Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

Кратко:
- ВСУ уничтожили склады боеприпасов и БпЛА РФ на Донбассе
- Уничтожены десятки тысяч мин, гранат, артиллерийских снарядов и более 19 000 дронов
- Первый удар состоялся 29 августа, а второй - 18 сентября
Силы обороны Украины осуществили серию точечных ударов по складам боеприпасов и беспилотникам российских оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Один из ударов был нанесен по складу, который обеспечивал 17-й танковый полк 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области. Враг пытался организовать выдачу боеприпасов и раздать для нужд оккупантов, действующих в Донецкой области, более 19000 БПЛА различных типов.
"Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии", - рассказали в Генштабе.
Во втором случае украинские военные атаковали груз с беспилотниками, предназначенными для нужд оккупационных сил в Донецкой области. Среди уничтоженного груза были дроны различных типов - "Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч". Также уничтожено сопутствующее оборудование, в частности аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики.
Первый удар по логистическим цепям врага был нанесен еще 29 августа. Тогда подразделения ОСУВ "Днепр" уничтожили огромные запасы ударных БпЛА.
А 18 сентября подразделения ВСУ вместе с СБУ поразили полковой склад боеприпасов на Луганщине. Вместе с боеприпасами были уничтожены и транспортные средства врага.
"Результат эффективного сотрудничества тех, кто находит и тех, кто поражает, улучшается с каждым разом", - отметили в Генштабе.
Уничтожение объектов РФ - последние новости
Как сообщал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". В то же время поражен многоцелевой вертолет Ми-8 в Крыму.
Также 19 сентября украинские спецназовцы на Тендровской косе в Херсонской области уничтожили многоцелевой тягач "Витязь", который россияне использовали для доставки оружия и личного состава. Операцию провели бойцы центра морских операций "Viking" ГУР МО Украины.
Кроме этого, 8 сентября вблизи Хабаровска на территории воинской части произошел двойной взрыв, во время которого погибли и были ранены российские военные. Инцидент произошел примерно в 9 утра, когда личный состав прибывал на службу.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
