Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

Руслана Заклинская
22 сентября 2025, 11:26
47
Силы обороны ударили по складам боеприпасов и БпЛА РФ в Донецкой и Луганской областях.
Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе
ВСУ уничтожили склады ударных дронов и боеприпасов врага на Донбассе / Коллаж: Главред, фото иллюстративное: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Кратко:

  • ВСУ уничтожили склады боеприпасов и БпЛА РФ на Донбассе
  • Уничтожены десятки тысяч мин, гранат, артиллерийских снарядов и более 19 000 дронов
  • Первый удар состоялся 29 августа, а второй - 18 сентября

Силы обороны Украины осуществили серию точечных ударов по складам боеприпасов и беспилотникам российских оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Один из ударов был нанесен по складу, который обеспечивал 17-й танковый полк 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области. Враг пытался организовать выдачу боеприпасов и раздать для нужд оккупантов, действующих в Донецкой области, более 19000 БПЛА различных типов.

видео дня

"Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии", - рассказали в Генштабе.

Во втором случае украинские военные атаковали груз с беспилотниками, предназначенными для нужд оккупационных сил в Донецкой области. Среди уничтоженного груза были дроны различных типов - "Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч". Также уничтожено сопутствующее оборудование, в частности аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики.

Первый удар по логистическим цепям врага был нанесен еще 29 августа. Тогда подразделения ОСУВ "Днепр" уничтожили огромные запасы ударных БпЛА.

А 18 сентября подразделения ВСУ вместе с СБУ поразили полковой склад боеприпасов на Луганщине. Вместе с боеприпасами были уничтожены и транспортные средства врага.

"Результат эффективного сотрудничества тех, кто находит и тех, кто поражает, улучшается с каждым разом", - отметили в Генштабе.

Уничтожение объектов РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". В то же время поражен многоцелевой вертолет Ми-8 в Крыму.

Также 19 сентября украинские спецназовцы на Тендровской косе в Херсонской области уничтожили многоцелевой тягач "Витязь", который россияне использовали для доставки оружия и личного состава. Операцию провели бойцы центра морских операций "Viking" ГУР МО Украины.

Кроме этого, 8 сентября вблизи Хабаровска на территории воинской части произошел двойной взрыв, во время которого погибли и были ранены российские военные. Инцидент произошел примерно в 9 утра, когда личный состав прибывал на службу.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война на Донбассе Генштаб ВСУ склад боеприпасов склады боеприпасов новости Донбасса война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

11:43Мир
Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:26Война
Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФ

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФ

10:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

Китайский гороскоп на сегодня 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

Последние новости

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

10:24

"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

Реклама
10:21

Гнить не будет: чем обработать картофель для храненияВидео

10:21

"Я скучал по тебе": Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском

10:19

Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

10:16

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФФото

10:12

Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025Видео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

09:54

Враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение – 225 ОШП

09:46

Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

09:35

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

09:34

Линия фронта в Украине стала цивилизационной границей с Китаеммнение

09:14

"Опозорился и страну подвел": путиниста Шамана назвали предателем РФ

Реклама
09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 сентября (обновляется)

08:56

Впервые в истории - ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"Видео

08:48

"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Джинсы и белая футболка: как быстро сделать образ стильным

08:27

Как знаки зодиака проявляют симпатию: 5 признаков того, что в вас кто-то влюблен

08:19

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

08:10

У Гайтаны в семье случилась трагедия

07:30

Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненыйФото

07:12

В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствияхВидео

07:10

Кто настоящий владелец кота: только самые внимательные дадут ответ за 18 секунд

06:53

Чего ждать от ИИ через 30 лет: ученый дал неутешительный прогноз

06:36

РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, есть жертвыФото

06:23

Признание Палестины: Китай готовится возглавить новый фронт против СШАмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 10 секунд найти сердечко

05:01

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

04:30

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

04:07

Все решится быстрее, чем кажется: раскрыты детали о сценариях окончания войныВидео

03:30

Тайна земного ядра раскрыта: внутри обнаружен неизвестный компонент

01:57

Ударные действия на востоке: какие направления стали критическими для врага

Реклама
00:39

Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные деталиВидео

00:23

"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

21 сентября, воскресенье
23:08

Залеты РФ в НАТО: эксперт объяснил, к чему на самом деле готовится Кремль

22:52

Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявленияВидео

22:47

Максимальное удовольствие: что делает счастливым каждый знак зодиака

22:30

Все встало на паузу, кроме войнымнение

22:13

МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?мнение

22:12

Угроза стремительного подорожания евро: неожиданный прогноз по валютному курсу

22:06

Выдерживают любую зиму: топ-5 подержанных авто с "броней" против коррозии

21:27

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилищаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять