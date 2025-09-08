Главное:
- Произошёл взрыв у в\ч, которая причастна к военным преступлениям в Украине
- По данным разведки, есть погибшие и раненые среди российских военных
Недалеко от Хабаровска произошёл взрыв вблизи воинской части, которая причастна к военным преступлениям РФ на территории Киевской области.
Согласно информации РБК-Украина со ссылкой на источник в Главному управлении разведки Минобороны, произошёл подрыв в зоне, где находится дислокация российских военных подразделений.
Два подрыва в момент прибытия личного состава
Сообщается, что на парковке у воинской части сработали два взрывных устройства. Это произошло примерно в 9 утра — совпадая со временем, когда военнослужащие прибывали в расположение для несения службы. В результате взрывов, по данным разведки, есть погибшие и раненые среди российских военных.
Реакция властей: попытка ограничить информацию
После взрывов российские спецслужбы предприняли меры по ограничению информации: был отключён мобильный интернет, изменено движение общественного транспорта. Всё это делалось с целью скрыть истинные масштабы произошедшего от местного населения.
Планы РФ по завершению войны: что говорят в ГУР
Россия, как страна-агрессор, намерена завершить войну против Украины к 2026 году. Об этом сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По его словам, в ряде стратегических документов Российской Федерации чётко указано, что так называемая "украинская проблема" должна быть окончательно урегулирована не позднее 2026 года. Это, по мнению Скибицкого, говорит о существовании конкретных сроков и намерений в политико-военном планировании Кремля.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
