Недалеко от Хабаровска на парковке у воинской части сработали два взрывных устройства.

Произошёл взрыв у в\ч, которая причастна к военным преступлениям в Украине

По данным разведки, есть погибшие и раненые среди российских военных

Недалеко от Хабаровска произошёл взрыв вблизи воинской части, которая причастна к военным преступлениям РФ на территории Киевской области.

Согласно информации РБК-Украина со ссылкой на источник в Главному управлении разведки Минобороны, произошёл подрыв в зоне, где находится дислокация российских военных подразделений.

Два подрыва в момент прибытия личного состава

Сообщается, что на парковке у воинской части сработали два взрывных устройства. Это произошло примерно в 9 утра — совпадая со временем, когда военнослужащие прибывали в расположение для несения службы. В результате взрывов, по данным разведки, есть погибшие и раненые среди российских военных.

Реакция властей: попытка ограничить информацию

После взрывов российские спецслужбы предприняли меры по ограничению информации: был отключён мобильный интернет, изменено движение общественного транспорта. Всё это делалось с целью скрыть истинные масштабы произошедшего от местного населения.

Планы РФ по завершению войны: что говорят в ГУР

Россия, как страна-агрессор, намерена завершить войну против Украины к 2026 году. Об этом сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, в ряде стратегических документов Российской Федерации чётко указано, что так называемая "украинская проблема" должна быть окончательно урегулирована не позднее 2026 года. Это, по мнению Скибицкого, говорит о существовании конкретных сроков и намерений в политико-военном планировании Кремля.

Ранее сообщалось о том, что ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области. Местные рассказали, что после взрыва по городу пронеслись машины скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что был уничтожен ключевой объект оккупантов в Запорожской области.

Напомним, Главред писал, что дальнобойные беспилотники ГУР нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ).

