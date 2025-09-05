Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

https://glavred.info/ukraine/moshchnye-udary-vsu-vzorvan-ryazanskiy-npz-zrk-s-400-i-sklady-bpla-rossiyan-10695590.html Ссылка скопирована

Нанесены удары по целям оккупантов РФ / Коллаж Главред, фото Wikipedia, УНИАН

Главное:

Зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6

Нанено огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400

В ночь на 5 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

"По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год", - говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

видео дня

Как отмечается, Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Удары по военным целям РФ

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. "По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления", - информирует Генштаб.

Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БпЛА российских войск в районе временно оккупированного города Луганск. "Результат - на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром", - говорится в сообщении.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины" - отметили в Генштабе.

/ Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ: мнение эксперта

Политолог и экономический аналитик Тарас Загородний прокомментировал, какие цели на территории России могут стать объектами ударов со стороны Украины при наличии дальнобойного вооружения.

Отвечая на вопрос о потенциальной атаке по так называемому "Ямальскому кресту" — стратегическому узлу газопроводов, он отметил, что всё зависит от возможностей украинского ракетного производства. По его словам, такие объекты в России находятся под усиленной защитой и прикрытием, что делает их поражение непростой задачей.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред