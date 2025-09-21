Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

Андрей Ганчук
21 сентября 2025, 13:25
586
Генерал оккупантов Александр Лапин не раз оказывался в эпицентре громких скандалов.
Лапин, ВСУ
Лапин прославился провалами в боях с Силами обороны Украины в Курской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

Главное:

  • Генерал Лапин уволен с военной службы
  • Лапин связан с множеством провалов оккупантов в Украине
  • Лапин станет помощником президента Татарстана

Бывший командующий Ленинградским военным округом и группировками Север и Центр, "герой России", генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Его перевели на должность помощника президента Татарстана. Во время полномасштабной войны агрессора России против Украины Лапин стал фигурантом скандалов и известен своими провалами в войне.

Увольнение Лапина с военной службы

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, Лапина перевели на должность помощника раиса Татарстана.

видео дня

Лапин будет выполнять работу, связанную с сопровождением участников войны против Украины и их семей, оформлением на службу по контракту, социальной и медицинской реабилитацией, а также "интеграцией" оккупантов, которые вернулись домой в мирную жизнь.

Лапина отправили в отставку с поста командующего группировкой Север

21 августа Медуза со ссылкой на Минобороны оккупантов РФ сообщала, что вместо генерала Лапина новым командующим группировкой войск Север стал генерал-полковник Евгений Никифоров.

Слухи об отставке Лапина ходили еще с начала августа. Тогда пропагандисты писали, что Никифорова после начала Курской операции ВСУ в начале августа 2024 года отправили в Курскую область "для наведения порядка". До этого там командовал Лапин.

Генерал-скандал: что известно о Лапине

Генерал Александр Лапин с 2017 года командовал войсками Центрального военного округа. В октябре 2022 года, во время полномасштабной российско-украинской войны, Лапин лишился должности после критики главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил его в провале наступления под Красным Лиманом.

Лиман инфографика Главред
Кратко о Лимане / Инфографика: Главред

Кроме того, по данным журналистов Astra, Лапин публично наградил своего сына-танкиста, который руководил провальной для оккупантов атакой россиян на Сумы и Чернигов.

Летом того же года и сам Лапин получил "героя России".

В октябре 2022-го Лапин угрожал мобилизованному пистолетом, заставляя военного вернуться на поле боя.

Спустя время Лапина перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

Далее Лапин командовал войсками Ленинградского военного округа и группировкой Север. При его командовании россияне пытались повторно захватить освобожденный ВСУ Волчанск, вели бои с украинской армией в Курской области, а также пытались создать так называемую буферную зону на Харьковщине и Сумщине.

Путин может готовить новую войну

Путин понимает, что экономика России уже полностью на военных рельсах. Если остановить войну – все рухнет, поэтому нужна новая военная кампания, рассказал в интервью Главреду военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, Россия может развязать гибридную против Балтии, либо же полномасштабную войну в отношении Финляндии. Под ударом может оказаться и Польша.

"И сейчас перед Россией встанет вопрос: где проходят "красные флажки" НАТО. Москве важно понять, какие будут последствия, если условное российское военное подразделение вторгнется в Эстонию и объявит там "Нарвскую народную республику". Что это будет означать для НАТО: нападение на страну Альянса или внутреннее дело Эстонии? Когда россияне поймут, как действовать дальше, они могут прибегнуть к любым сценариям - и повторить даже украинский", - подчеркнул Жирохов.

О персоне: Михаил Жирохов

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Война России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что принудить Россию к миру можно лишь при помощи ВСУ, дальнобойного оружия, жестких санкций и давления со стороны партнеров. Киев надеется, что США присоединяться к 19-му пакету санкций ЕС, а ограничения будут болезненными для агрессора.

Гарантии безопасности для Украины предусматривают участие стран Европы в войне с Россией, если в будущем она повторно нападет, сказал президент Финляндии Александр Стубб. Гарантии должны стать сильным сдерживающим фактором.

НАТО следует создать бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить гражданские объекты, заявил британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Согласно его прогнозу, перемирие в ближайшем будущем вряд ли возможно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Харьковская область войска России Лиман война России и Украины Волчанск Курская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:25Война
Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

13:16Мир
Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Последние новости

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

Реклама
11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

Реклама
08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

Реклама
19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять