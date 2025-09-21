Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

Главное:
- Генерал Лапин уволен с военной службы
- Лапин связан с множеством провалов оккупантов в Украине
- Лапин станет помощником президента Татарстана
Бывший командующий Ленинградским военным округом и группировками Север и Центр, "герой России", генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Его перевели на должность помощника президента Татарстана. Во время полномасштабной войны агрессора России против Украины Лапин стал фигурантом скандалов и известен своими провалами в войне.
Увольнение Лапина с военной службы
Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, Лапина перевели на должность помощника раиса Татарстана.
Лапин будет выполнять работу, связанную с сопровождением участников войны против Украины и их семей, оформлением на службу по контракту, социальной и медицинской реабилитацией, а также "интеграцией" оккупантов, которые вернулись домой в мирную жизнь.
Лапина отправили в отставку с поста командующего группировкой Север
21 августа Медуза со ссылкой на Минобороны оккупантов РФ сообщала, что вместо генерала Лапина новым командующим группировкой войск Север стал генерал-полковник Евгений Никифоров.
Слухи об отставке Лапина ходили еще с начала августа. Тогда пропагандисты писали, что Никифорова после начала Курской операции ВСУ в начале августа 2024 года отправили в Курскую область "для наведения порядка". До этого там командовал Лапин.
Генерал-скандал: что известно о Лапине
Генерал Александр Лапин с 2017 года командовал войсками Центрального военного округа. В октябре 2022 года, во время полномасштабной российско-украинской войны, Лапин лишился должности после критики главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил его в провале наступления под Красным Лиманом.
Кроме того, по данным журналистов Astra, Лапин публично наградил своего сына-танкиста, который руководил провальной для оккупантов атакой россиян на Сумы и Чернигов.
Летом того же года и сам Лапин получил "героя России".
В октябре 2022-го Лапин угрожал мобилизованному пистолетом, заставляя военного вернуться на поле боя.
Спустя время Лапина перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.
Далее Лапин командовал войсками Ленинградского военного округа и группировкой Север. При его командовании россияне пытались повторно захватить освобожденный ВСУ Волчанск, вели бои с украинской армией в Курской области, а также пытались создать так называемую буферную зону на Харьковщине и Сумщине.
Путин может готовить новую войну
Путин понимает, что экономика России уже полностью на военных рельсах. Если остановить войну – все рухнет, поэтому нужна новая военная кампания, рассказал в интервью Главреду военный эксперт Михаил Жирохов.
По его словам, Россия может развязать гибридную против Балтии, либо же полномасштабную войну в отношении Финляндии. Под ударом может оказаться и Польша.
"И сейчас перед Россией встанет вопрос: где проходят "красные флажки" НАТО. Москве важно понять, какие будут последствия, если условное российское военное подразделение вторгнется в Эстонию и объявит там "Нарвскую народную республику". Что это будет означать для НАТО: нападение на страну Альянса или внутреннее дело Эстонии? Когда россияне поймут, как действовать дальше, они могут прибегнуть к любым сценариям - и повторить даже украинский", - подчеркнул Жирохов.
О персоне: Михаил Жирохов
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
Война России против Украины – новости:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что принудить Россию к миру можно лишь при помощи ВСУ, дальнобойного оружия, жестких санкций и давления со стороны партнеров. Киев надеется, что США присоединяться к 19-му пакету санкций ЕС, а ограничения будут болезненными для агрессора.
Гарантии безопасности для Украины предусматривают участие стран Европы в войне с Россией, если в будущем она повторно нападет, сказал президент Финляндии Александр Стубб. Гарантии должны стать сильным сдерживающим фактором.
НАТО следует создать бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить гражданские объекты, заявил британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Согласно его прогнозу, перемирие в ближайшем будущем вряд ли возможно.
