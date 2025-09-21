Укр
Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

Андрей Ганчук
21 сентября 2025, 07:51
Смысл гарантий состоит в том, чтобы они были сильным фактором сдерживания России, отметил Александр Стубб.
Европе придется воевать вместе с Украиной против России в случае нового нападения страны-оккупанта - президент Финляндии Стубб

Кратко:

  • Гарантии для Украины будут означать готовность Европы вступить в будущую войну
  • Гарантии появятся после мирного соглашения Украины и РФ

Гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются в рамках "коалиции желающих", будут означать, что страны, в случае подписания документов, обязуются воевать со страной-оккупантом Россией, если она развяжет повторную войну против Украины. Гарантийные механизмы заработают только после того, как Киев и Москва подпишут мирное соглашение. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В чем суть гарантий безопасности для Украины

В интервью The Guardian он рассказал, что гарантии должны действительно стать сдерживающим фактором.

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным", - отметил Стубб.

Когда гарантии могут вступить в силу

По мнению президента Финляндии, гарантии безопасности вступят в силу только после того, как Украина и РФ подпишут мир. Однако у Москвы не будет какого-либо права на вето относительно формата гарантий.

Обязательства стран-гарантов

Журналисты акцентировали внимание на том, будут ли в рамках гарантий безопасности конкретные обязательства стран-партнеров перед Украиной. У финского президента спросили, означают ли подобные гарантии военное противодействие России в случае нападение на украинское государство в будущем, и он фактически ответил утвердительно.

"Это и есть идея гарантий безопасности по определению", - подчеркнул Стубб.

Впрочем, по мнению The Guardian, разговоры о гарантиях безопасности для Украины могут остаться на теоретическом уровне, если не будет достигнут прогресс в вопросах прекращения огня.

Что говорит эксперт

Украине под видом гарантий безопасности предлагают подделку, полагает военный эксперт Иван Ступак.

"Когда говорят об аналогах пятой статьи НАТО, я привожу пример с Adidas и Abibas или Rolex и Roleh – оригиналами и подделками. И нам в данном случае предлагают именно Abibas и Roleh. Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о том, что такое ее аналог. Это точно не сработает", - сказал он в интервью Главреду.

С его точки зрения, подобные гарантии не сработают.

"В гарантии безопасности я не верю. Это как в случае со страховой компанией: когда у нее нет желания выплачивать деньги, она найдет множество аргументов. Самый последний аргумент – мол, денег нет, извините. Поэтому в бумажки не верю. Лучшая гарантия – военное производство", - подчеркнул Ступак.

Гарантии безопасности – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что 26 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности. По словам французского главы государства Эммануэля Макрона, эти государства согласны обеспечить свое военное присутствие.

Гарантии для Украины предусматривают получение вооружений, финансирование армии, гарантии в формате 5 статьи НАТО, санкции против России и ее активы, которые должны быть использованы для восстановления государства, сказал Зеленский. Он также добавил, что война закончится, и Путину от этого никуда не деться.

В Украине могут появиться китайские миротворцы, считает руководитель центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок. Как полагает эксперт, это плохая история, поскольку миссии ООН не отличаются эффективностью.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Европа новости Финляндии война России и Украины гарантии безопасности
Где ошибка на рисунке семейного ужина: только самые внимательные найдут ее за 11 секунд

