В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

Все идет к тому, что в Украине появится миротворческая миссия под эгидой ООН, считает Валерий Клочок.

Китайские войска могут появиться на линии разграничения в Украине - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине может появиться миротворческая миссия ООН

Войска Китая могут появиться на линии разграничения

Миссия ООН – плохая история для Украины

Гарантии безопасности для Украины будут разрабатываться с участием США и Китая. Все идет к тому, что на линии разграничения появится миротворческая миссия под мандатом ООН, включая и китайские войска. На самом деле, это плохая история. Об этом заявил руководитель центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

"Думаю, без этого не обойдется"

В интервью Главреду он рассказал, что гарантии безопасности для Украины, скорее всего, будут разрабатываться в рамках широкого соглашения между США и Китаем.

"Да. Думаю, без этого не обойдется. С большим уважением отношусь к инициативам, которые нарабатываются в Европе и США, но там прекрасно понимают, что без третьих стран вопрос решить не удастся", - отметил Клочок.

Китайские войска и миссия ООН

По его мнению, все идет к тому, что в Украине появятся китайские войска на линии разграничения и миротворческая миссия ООН. Это плохая история, поскольку за время существования Организации подобные миссии были сомнительными с точки зрения эффективности.

"Мы с коллегами в рамках аналитического центра Вежа еще два года назад говорили о том, что на линии разграничения могут появиться китайские войска. Это плохая история для Украины, но к сожалению все движется к появлению миссии под мандатом Организации объединенных наций. Почему к сожалению? Потому что за весь период существования ООН эффективность миротворческих миссий не нулевая, но очень сомнительная", - подчеркнул Валерий Клочок.

Кратко о позиции Китая по российско-украинской войне / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что 26 государств готовы отправить или поддержать отправку своих войск в Украину для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, силы будут развернуты не на линии фронта.

Позже такое намерение союзников подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Рядом с нами вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, другие партнеры в мире. Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу", - сказал Зеленский и добавил, что сначала нужно принудить Россию к миру при помощи санкций коллективного Запада.

Иностранные войска, мол, станут законными целями для поражения, сказал глава Кремля Владимир Путин.

"Если там будут появляться войска, особенно сейчас — это будут законные цели для их поражения", — пригрозил Путин.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

