В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

Главное:
- В Украине может появиться миротворческая миссия ООН
- Войска Китая могут появиться на линии разграничения
- Миссия ООН – плохая история для Украины
Гарантии безопасности для Украины будут разрабатываться с участием США и Китая. Все идет к тому, что на линии разграничения появится миротворческая миссия под мандатом ООН, включая и китайские войска. На самом деле, это плохая история. Об этом заявил руководитель центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.
"Думаю, без этого не обойдется"
В интервью Главреду он рассказал, что гарантии безопасности для Украины, скорее всего, будут разрабатываться в рамках широкого соглашения между США и Китаем.
"Да. Думаю, без этого не обойдется. С большим уважением отношусь к инициативам, которые нарабатываются в Европе и США, но там прекрасно понимают, что без третьих стран вопрос решить не удастся", - отметил Клочок.
Китайские войска и миссия ООН
По его мнению, все идет к тому, что в Украине появятся китайские войска на линии разграничения и миротворческая миссия ООН. Это плохая история, поскольку за время существования Организации подобные миссии были сомнительными с точки зрения эффективности.
"Мы с коллегами в рамках аналитического центра Вежа еще два года назад говорили о том, что на линии разграничения могут появиться китайские войска. Это плохая история для Украины, но к сожалению все движется к появлению миссии под мандатом Организации объединенных наций. Почему к сожалению? Потому что за весь период существования ООН эффективность миротворческих миссий не нулевая, но очень сомнительная", - подчеркнул Валерий Клочок.
Гарантии безопасности для Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что 26 государств готовы отправить или поддержать отправку своих войск в Украину для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, силы будут развернуты не на линии фронта.
Позже такое намерение союзников подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.
"Рядом с нами вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, другие партнеры в мире. Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу", - сказал Зеленский и добавил, что сначала нужно принудить Россию к миру при помощи санкций коллективного Запада.
Иностранные войска, мол, станут законными целями для поражения, сказал глава Кремля Владимир Путин.
"Если там будут появляться войска, особенно сейчас — это будут законные цели для их поражения", — пригрозил Путин.
Другие новости:
- Задержан нардеп от ОПЗЖ по подозрению в госизмене - что известно
- Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали
- Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами
О персоне: Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред