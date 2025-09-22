Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

Изменения коснутся не всех клиентов оператора связи.

Кто из клиентов Киевстара будет платить больше

Что сообщили в компании:

Из-за повышения цен на электроэнергию и топливо, вырастет стоимость нескольких тарифов

Тариф LOVE UA Свет 2023 вскоре будет стоить 300 гривен

Один из ведущих операторов связи Украины Киевстар обновляет условия некоторых тарифов. Как сообщили в компании, изменения ждут пользователей тех тарифов, условия по которым не меняли более года.

Почему Киевстар поднимает стоимость тарифов

Летом 2025 года для бизнеса в вечерние пиковые часы подняли цены на электроэнергию на 60%. Именно в это время пользователи больше всего пользуются мобильной связью и интернетом.

Кроме этого поднялись цены на топливо, необходимое для работы генераторов, а также чтобы инженеры выезжали на локации, поддерживали и ремонтировали оборудование, а инфляция и изменения валютного курса повлияли на себестоимость услуг.

Какие тарифы подорожают

С 24 сентября текущего года компания повышает стоимость подписки тарифа LOVE UA Свет 2023 до 300 гривен за 4 недели. С Суперсилой Экономия - 225 гривен на 4 недели.

Также с 1 октября для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт составит 250 гривен в месяц.

"Мы пришлем SMS-оповещение абонентам, которых касаются изменения минимум за 7 дней до обновления тарифа", - говорится в сообщении.

Изменения тарифов мобильных операторов Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что компания lifecell недавно приняла решение увеличить тарифы на звонки на стационарные телефоны и к другим операторам мобильной связи в пределах страны.

Ранее мобильный оператор связи Vodafone закрыл тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, из-за чего абонентов перевели на Vodafone SuperNet Pro, который стоит дороже.

Накануне также Киевстар анонсировал закрытие ряда своих тарифов. Однако, недоступными они станут только для подключения. Действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями.

Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

