Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

Анна Косик
22 сентября 2025, 12:24
326
Изменения коснутся не всех клиентов оператора связи.
Киевстар, телефон
Кто из клиентов Киевстара будет платить больше / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Что сообщили в компании:

  • Из-за повышения цен на электроэнергию и топливо, вырастет стоимость нескольких тарифов
  • Тариф LOVE UA Свет 2023 вскоре будет стоить 300 гривен

Один из ведущих операторов связи Украины Киевстар обновляет условия некоторых тарифов. Как сообщили в компании, изменения ждут пользователей тех тарифов, условия по которым не меняли более года.

Почему Киевстар поднимает стоимость тарифов

Летом 2025 года для бизнеса в вечерние пиковые часы подняли цены на электроэнергию на 60%. Именно в это время пользователи больше всего пользуются мобильной связью и интернетом.

видео дня

Кроме этого поднялись цены на топливо, необходимое для работы генераторов, а также чтобы инженеры выезжали на локации, поддерживали и ремонтировали оборудование, а инфляция и изменения валютного курса повлияли на себестоимость услуг.

Какие тарифы подорожают

С 24 сентября текущего года компания повышает стоимость подписки тарифа LOVE UA Свет 2023 до 300 гривен за 4 недели. С Суперсилой Экономия - 225 гривен на 4 недели.

Также с 1 октября для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт составит 250 гривен в месяц.

"Мы пришлем SMS-оповещение абонентам, которых касаются изменения минимум за 7 дней до обновления тарифа", - говорится в сообщении.

Изменения тарифов мобильных операторов Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что компания lifecell недавно приняла решение увеличить тарифы на звонки на стационарные телефоны и к другим операторам мобильной связи в пределах страны.

Ранее мобильный оператор связи Vodafone закрыл тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, из-за чего абонентов перевели на Vodafone SuperNet Pro, который стоит дороже.

Накануне также Киевстар анонсировал закрытие ряда своих тарифов. Однако, недоступными они станут только для подключения. Действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями.

Другие новости:

Об источнике: Киевстар

ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.

12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины Киевстар Киевстар тарифы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:37Интервью
В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:03Мир
Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

13:00Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

Последние новости

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в Украине

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустов

Реклама
12:26

Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семьюВидео

12:24

Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:07

Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой

12:05

Зловещий эксперимент: врач устроил пугающий опыт и нашел "21 грамм смерти"Видео

12:03

"Ему стало хуже": заслуженный артист Украины столкнулся с тяжелой болезнью

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФВидео

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

Реклама
10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

10:24

"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

10:21

Гнить не будет: чем обработать картофель для храненияВидео

10:21

"Я скучал по тебе": Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском

10:19

Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

10:16

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФФото

10:12

Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025Видео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

09:54

Враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение – 225 ОШП

09:46

Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

09:35

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

09:34

Линия фронта в Украине стала цивилизационной границей с Китаеммнение

09:14

"Опозорился и страну подвел": путиниста Шамана назвали предателем РФ

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 сентября (обновляется)

08:56

Впервые в истории - ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"Видео

08:48

"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Джинсы и белая футболка: как быстро сделать образ стильным

08:27

Как знаки зодиака проявляют симпатию: 5 признаков того, что в вас кто-то влюблен

Реклама
08:19

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

08:10

У Гайтаны в семье случилась трагедия

07:30

Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненыйФото

07:12

В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствияхВидео

07:10

Кто настоящий владелец кота: только самые внимательные дадут ответ за 18 секунд

06:53

Чего ждать от ИИ через 30 лет: ученый дал неутешительный прогноз

06:36

РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, есть жертвыФото

06:23

Признание Палестины: Китай готовится возглавить новый фронт против СШАмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 10 секунд найти сердечко

05:01

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять