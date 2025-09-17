Укр
"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

Юрий Берендий
17 сентября 2025, 20:47
1753
Единственный представитель Кремля, выступивший против войны с Украиной, Дмитрий Козак подал в отставку с должности замглавы администрации президента РФ.
О чем говорится в материале:

  • Дмитрий Козак написал заявление об отставке с поста заместителя глава администрации президента РФ
  • Он единственный выступил против полномасштабного вторжения в Украину
  • Что означает отставка Дмитрия Козака для Украины

Давний союзник Владимира Путина и единственный представитель администрации Кремля, который выступил против полномасштабной войны с Украиной, Дмитрий Козак подал заявление об увольнении с должности заместителя главы администрации президента по собственному желанию. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По их данным, в среду, 17 сентября, Козак должен встретиться с коллективом, после чего планирует перейти в бизнес и сейчас рассматривает различные возможности.

Что известно о Дмитрии Козаке

Журналист Аркадий Дубнов в заметке в Facebook также подтвердил, что Козак покидает пост по собственной инициативе.

Дубнов отмечает, что 66-летний Дмитрий Козак был одним из ближайших соратников Путина еще с начала 1990-х, когда нынешний президент работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 2020 году, после 12 лет на посту вице-премьера, он перешел в администрацию президента, где курировал отношения со странами СНГ.

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак / Фото: скриншот из видео

Журналист напомнил, что 21 февраля 2022 года во время расширенного заседания Совета безопасности РФ Козак стал единственным, кто выступил против военного решения конфликта с Украиной. Его длительное выступление с предупреждением о негативных последствиях этого шага не вошло в официальную стенограмму и не было показано в телеэфире. В первые дни вторжения он пытался организовать переговоры с Киевом, которые завершились безрезультатно.

Козак также предлагал Путину ряд реформ, в частности изменения в судебной системе, но все инициативы были отклонены. В этом году его влияние в Кремле уменьшилось - надзор за большинством постсоветских стран передали Сергею Кириенко. По данным близких к Козаку людей, он был обременен своим участием в нынешних событиях и решил оставить государственную службу, даже несмотря на обещание получить должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

"Когда информация об увольнении Козака из Кремля будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит такой высокопоставленный чиновник", - отметил Дубнов.

Что означает отставка Дмитрия Козака для Украины - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что после отставки Дмитрия Козака, который был одним из ключевых архитекторов гибридной войны против Украины и проекта "народных республик", следующим громким шагом может стать увольнение Валерия Герасимова. На его место вероятным кандидатом рассматривают генерала Мордвичева.

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак / Фото: скриншот из видео

"Это все указывает на то, что военно-политический режим России выбрал путь вечной войны", - утверждает военный аналитик.

Коваленко также отметил, что на фронте наблюдаются перегруппировки и передислокации сил, что свидетельствует о подготовке к осенне-зимнему этапу боевых действий и последующей весенней наступательной кампании 2026 года. В то же время во внутриполитической жизни России продолжаются кадровые изменения, которые демонстрируют усиление "партии войны".

Дмитрий Козак - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, один из близких соратников руководителя Кремля Дмитрий Козак частным образом выступает против продолжения войны с Украиной. По данным The New York Times, он передавал президенту предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров. Люди из окружения Кремля называют его единственным высокопоставленным функционером близко к Путину, кто открыто выражает несогласие с войной, но не делает этого публично.

В первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда года Киев готовился к штурму, Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак брали в руки оружие для обороны. Именно тогда к Ермаку позвонил Дмитрий Козак из Москвы, предлагая убедить Зеленского капитулировать под угрозой масштабного уничтожения.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

