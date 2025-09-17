'Кремль выбрал путь вечной войны': ближайший соратник Путина уходит в отставку

Единственный представитель Кремля, выступивший против войны с Украиной, Дмитрий Козак подал в отставку с должности замглавы администрации президента РФ.

Ближайший соратник Путина, выступавший против войны, уходит в отставку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Дмитрий Козак написал заявление об отставке с поста заместителя глава администрации президента РФ

Он единственный выступил против полномасштабного вторжения в Украину

Что означает отставка Дмитрия Козака для Украины

Давний союзник Владимира Путина и единственный представитель администрации Кремля, который выступил против полномасштабной войны с Украиной, Дмитрий Козак подал заявление об увольнении с должности заместителя главы администрации президента по собственному желанию. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По их данным, в среду, 17 сентября, Козак должен встретиться с коллективом, после чего планирует перейти в бизнес и сейчас рассматривает различные возможности.

Что известно о Дмитрии Козаке

Журналист Аркадий Дубнов в заметке в Facebook также подтвердил, что Козак покидает пост по собственной инициативе.

Дубнов отмечает, что 66-летний Дмитрий Козак был одним из ближайших соратников Путина еще с начала 1990-х, когда нынешний президент работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 2020 году, после 12 лет на посту вице-премьера, он перешел в администрацию президента, где курировал отношения со странами СНГ.

Дмитрий Козак / Фото: скриншот из видео

Журналист напомнил, что 21 февраля 2022 года во время расширенного заседания Совета безопасности РФ Козак стал единственным, кто выступил против военного решения конфликта с Украиной. Его длительное выступление с предупреждением о негативных последствиях этого шага не вошло в официальную стенограмму и не было показано в телеэфире. В первые дни вторжения он пытался организовать переговоры с Киевом, которые завершились безрезультатно.

Козак также предлагал Путину ряд реформ, в частности изменения в судебной системе, но все инициативы были отклонены. В этом году его влияние в Кремле уменьшилось - надзор за большинством постсоветских стран передали Сергею Кириенко. По данным близких к Козаку людей, он был обременен своим участием в нынешних событиях и решил оставить государственную службу, даже несмотря на обещание получить должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

"Когда информация об увольнении Козака из Кремля будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит такой высокопоставленный чиновник", - отметил Дубнов.

Что означает отставка Дмитрия Козака для Украины - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что после отставки Дмитрия Козака, который был одним из ключевых архитекторов гибридной войны против Украины и проекта "народных республик", следующим громким шагом может стать увольнение Валерия Герасимова. На его место вероятным кандидатом рассматривают генерала Мордвичева.

Дмитрий Козак / Фото: скриншот из видео

"Это все указывает на то, что военно-политический режим России выбрал путь вечной войны", - утверждает военный аналитик.

Коваленко также отметил, что на фронте наблюдаются перегруппировки и передислокации сил, что свидетельствует о подготовке к осенне-зимнему этапу боевых действий и последующей весенней наступательной кампании 2026 года. В то же время во внутриполитической жизни России продолжаются кадровые изменения, которые демонстрируют усиление "партии войны".

Напомним, как ранее сообщал Главред, один из близких соратников руководителя Кремля Дмитрий Козак частным образом выступает против продолжения войны с Украиной. По данным The New York Times, он передавал президенту предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров. Люди из окружения Кремля называют его единственным высокопоставленным функционером близко к Путину, кто открыто выражает несогласие с войной, но не делает этого публично.

В первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда года Киев готовился к штурму, Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак брали в руки оружие для обороны. Именно тогда к Ермаку позвонил Дмитрий Козак из Москвы, предлагая убедить Зеленского капитулировать под угрозой масштабного уничтожения.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

