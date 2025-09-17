РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

Украина готовит удары по РФ в ответ на безжалостные атаки.

РФ говорит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что известно:

РФ готовится к новым ударам по Украине

Враг будет бить по энергетическим и железнодорожным объектам

Украина будет наносить ответные удары по РФ

Российские оккупанты будут наносить новые удары по Украине. Под ударом будут энергетические и железнодорожные объекты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Еврокомиссии Робертой Мецолой.

Президент убежден, что Кремль хочет добиться общественного недовольства.

"Достаточно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объекта… Они будут это продолжать, это понятно ... Это террористические акции. Поэтому понятно, что они хотят соответствующего общественного взрыва… Мы это уже видим", — сказал Зеленский.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Президент твердо заявил, что украинские Силы обороны наносили и будут наносить ответные удары по врагу.

"Они также были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца, и я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции. Кто-то там куда-то не доезжал, кто-то куда-то не долетал", - добавил президент.

Он добавил, что у россиян также будут зимой проблемы с энергетикой. К тому же у них уже появились очереди на АЗС после ударов по НПЗ.

Какую опасность несут массированные удары РФ накануне зимы

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия во время массированных атак на Украину преследует не только цель убивать гражданских, но и оставить украинцев без тепла и света. По его словам, вполне вероятно, что некоторые города Украины могут оказаться без отопления и электричества.

Харченко утверждает, что наибольший дефицит энергии возможен в крупных городах и регионах вне линии фронта.

"Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитных энергорегиона", - сказал эксперт.

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября Россия осуществила массированный удар дронами по железнодорожной инфраструктуре Украины. Враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть. Вследствие вражеской атаки около 50 поездов следовали с задержкой.

Этой же ночью Россия атаковала объекты инфраструктуры на Кировоградщине. Частично обесточены областной центр и 44 села Александровской СТГ.

Днем ранее армия Путина атаковала ударным беспилотником Харьков. В ГСЧС Украины сообщили, что российские войска попали по зданию учебного заведения Харькова. В результате попадания повреждена кровля, возник пожар на площади 150 кв. м.

