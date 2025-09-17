РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план 'Б' для Украины

Россияне выделили два основных направления для наступления после провала Сумской операции и готовят новые удары по логистике Украины, отметил Зеленский.

Раскрыты цели Кремля по войне и план "Б" для Украины / Коллаж: Главред

17 сентября 2025 года президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла с официальным визитом в Киев. В рамках ее визита в столицу Украины в Киеве состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского с Робертой Мецолой.

Главред собрал основные заявления президента Украины относительно войны и гарантий безопасности.

Какие цели выбрала Россия для наступления

Зеленский отметил, что по данным разведки Россия определила для себя четыре ключевых направления: Сумское, Новопавловское, Покровское и Запорожское. Он уточнил, что точная последовательность действий врага была неизвестной, но общая логика операций подтвердилась.

"Это четыре, которые мы видели. Сумская провалилась операция, они понесли большие потери, прежде всего личный состав. Они на сегодня, я не знаю что будет завтра, но на сегодня они отказались от этого направления и перебросили свои средства и личный состав на другое направление", - указал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что российские войска понесли особенно значительные потери на этих направлениях, и в ближайшие дни можно будет подробнее сообщить о результатах. По его мнению, благодаря умелым действиям Вооруженных сил Украины враг потерял столько личного состава, что теперь ему осталось лишь две из четырех операций.

"Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", - резюмировал он.

Какие цели для ударов по Украине определила Россия - как отвечает Украина

Относительно ударов по гражданской инфраструктуре, Зеленский напомнил, что россияне долгое время били по энергетическим объектам и железной дороге, вызывая тяжелые последствия на различных станциях.

"Они будут это (атаки по гражданским объектам, ред.) будут продолжать, это понятно. Мы, в свою очередь, делали некоторые ответные операции. И я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты", - сказал глава государства.

Зеленский также сообщил, что одна из операций длилась два месяца и вызвала значительный общественный резонанс - из-за сбоев в транспорте, когда люди не могли вовремя добраться до места назначения.

Президент подчеркнул, что речь идет не о массовых жертвах среди гражданского населения, а о нарушенной логистике, что является следствием целенаправленных ответных действий Украины.

"А у нас, как вы видите, они не думают о том, что они делают, просто они конкретно убивают людей. Поэтому это террористические акции. Поэтому понятно, что они хотят соответствующего общественного взрыва, который у них там есть. Мы это уже видим. А они хотят у нас. Вот примерно наше понимание того, что происходит", - указывает он.

Он добавил, что главная цель россиян - усложнить украинскую логистику, и так же, как Украина готовится к отопительному сезону, они тоже ведут свои подготовительные мероприятия. По мнению Зеленского, действия украинской стороны в этом направлении являются правильными.

План "А" и план "Б" для Украины

Зеленский пояснил, что во время войны финансовая нагрузка чрезвычайно велика - ежегодно она достигает 120 миллиардов, из которых половину покрывает украинский бюджет, а остальные приходится искать дополнительно. Он выразил надежду, что война завершится, и тогда гарантии безопасности будут действовать уже в условиях мира.

"Но в любом случае план "А" - это завершить войну. План "Б" - 120 миллиардов. И это большой вызов. Я не говорю, что нам надо будет во времена мира, то есть во время прекращения огня, или во время гарантий безопасности, что нам надо будет так много средств в течение 10 лет. Но в любом случае вы должны понимать объем этого вопроса. Вот почему мы много говорим об этих средствах", - резюмировал он.

Смотрите видео заявления Зеленского о стоимости войны для Украины:

Что Украина получит от США в рамках нового пакета военной помощи

Зеленский сообщил, что в рамках первых пакетов инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) партнеры приобретут у США ракеты для систем ПВО Patriot и боеприпасы для HIMARS.

"Мы получили более 2 млрд денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3,5-3,6 млрд", - сказал Зеленский.

По его словам, стоимость каждого из двух стартовых пакетов закупок составит по 500 миллионов долларов.

"В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для "Петриот" и [снаряды, - ред.] для "Хаймарс"", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский о переговорах с Трампом

В то же время команды Зеленского и президента США Дональда Трампа работают над организацией их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе. Эту возможность ранее подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, а самого Зеленского во время пресс-конференции с Робертой Мецолой спросили о его отношении к этой новости.

"Наши команды работают, чтобы получилось нам встретиться", - сказал Зеленский.

Какие ключевые гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определил ключевые гарантии безопасности для страны, подчеркнув, что приоритетом остается сильная и хорошо оснащенная украинская армия. Он отметил, что Киев озвучил союзникам потребности для Сил обороны, которые оказались несколько больше ожидаемых, но между Украиной и партнерами достигнуто взаимопонимание.

"Первое - это украинская армия. И мы уже подтвердили, что нам надо в небе, и на земле, и в море... Я думаю, что это очень хорошо, что у нас есть понимание относительно того, что нам надо. Мы поделились нашими потребностями с нашими партнерами. Они несколько больше, чем они думали об этом. Хорошо, что мы на одной волне. Мы понимаем, что нам это надо, и партнеры готовы обеспечивать, но вопрос о цифрах", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что армия должна быть именно такой мощной, и это требует соответствующего финансирования и ресурсов.

