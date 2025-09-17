Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

Юрий Берендий
17 сентября 2025, 18:48обновлено 17 сентября, 19:26
891
Россияне выделили два основных направления для наступления после провала Сумской операции и готовят новые удары по логистике Украины, отметил Зеленский.
РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план 'Б' для Украины
Раскрыты цели Кремля по войне и план "Б" для Украины / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • На какие направления для наступления на фронте нацелилась Россия
  • Какие цели для ударов по Украине определила Россия - как отвечает Украина
  • Что Украина получит от США в рамках нового пакета военной помощи

17 сентября 2025 года президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла с официальным визитом в Киев. В рамках ее визита в столицу Украины в Киеве состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского с Робертой Мецолой.

Главред собрал основные заявления президента Украины относительно войны и гарантий безопасности.

видео дня

Какие цели выбрала Россия для наступления

Зеленский отметил, что по данным разведки Россия определила для себя четыре ключевых направления: Сумское, Новопавловское, Покровское и Запорожское. Он уточнил, что точная последовательность действий врага была неизвестной, но общая логика операций подтвердилась.

"Это четыре, которые мы видели. Сумская провалилась операция, они понесли большие потери, прежде всего личный состав. Они на сегодня, я не знаю что будет завтра, но на сегодня они отказались от этого направления и перебросили свои средства и личный состав на другое направление", - указал Зеленский.

Сумы, Сумщина, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Президент также подчеркнул, что российские войска понесли особенно значительные потери на этих направлениях, и в ближайшие дни можно будет подробнее сообщить о результатах. По его мнению, благодаря умелым действиям Вооруженных сил Украины враг потерял столько личного состава, что теперь ему осталось лишь две из четырех операций.

"Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", - резюмировал он.

Какие цели для ударов по Украине определила Россия - как отвечает Украина

Относительно ударов по гражданской инфраструктуре, Зеленский напомнил, что россияне долгое время били по энергетическим объектам и железной дороге, вызывая тяжелые последствия на различных станциях.

"Они будут это (атаки по гражданским объектам, ред.) будут продолжать, это понятно. Мы, в свою очередь, делали некоторые ответные операции. И я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты", - сказал глава государства.

Зеленский также сообщил, что одна из операций длилась два месяца и вызвала значительный общественный резонанс - из-за сбоев в транспорте, когда люди не могли вовремя добраться до места назначения.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
/ Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что речь идет не о массовых жертвах среди гражданского населения, а о нарушенной логистике, что является следствием целенаправленных ответных действий Украины.

"А у нас, как вы видите, они не думают о том, что они делают, просто они конкретно убивают людей. Поэтому это террористические акции. Поэтому понятно, что они хотят соответствующего общественного взрыва, который у них там есть. Мы это уже видим. А они хотят у нас. Вот примерно наше понимание того, что происходит", - указывает он.

Он добавил, что главная цель россиян - усложнить украинскую логистику, и так же, как Украина готовится к отопительному сезону, они тоже ведут свои подготовительные мероприятия. По мнению Зеленского, действия украинской стороны в этом направлении являются правильными.

План "А" и план "Б" для Украины

Зеленский пояснил, что во время войны финансовая нагрузка чрезвычайно велика - ежегодно она достигает 120 миллиардов, из которых половину покрывает украинский бюджет, а остальные приходится искать дополнительно. Он выразил надежду, что война завершится, и тогда гарантии безопасности будут действовать уже в условиях мира.

"Но в любом случае план "А" - это завершить войну. План "Б" - 120 миллиардов. И это большой вызов. Я не говорю, что нам надо будет во времена мира, то есть во время прекращения огня, или во время гарантий безопасности, что нам надо будет так много средств в течение 10 лет. Но в любом случае вы должны понимать объем этого вопроса. Вот почему мы много говорим об этих средствах", - резюмировал он.

Смотрите видео заявления Зеленского о стоимости войны для Украины:

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план 'Б' для Украины
/ Фото: скриншот

Что Украина получит от США в рамках нового пакета военной помощи

Зеленский сообщил, что в рамках первых пакетов инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) партнеры приобретут у США ракеты для систем ПВО Patriot и боеприпасы для HIMARS.

"Мы получили более 2 млрд денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3,5-3,6 млрд", - сказал Зеленский.

По его словам, стоимость каждого из двух стартовых пакетов закупок составит по 500 миллионов долларов.

"В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для "Петриот" и [снаряды, - ред.] для "Хаймарс"", - подчеркнул Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
/ Инфографика: Главред

Зеленский о переговорах с Трампом

В то же время команды Зеленского и президента США Дональда Трампа работают над организацией их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе. Эту возможность ранее подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, а самого Зеленского во время пресс-конференции с Робертой Мецолой спросили о его отношении к этой новости.

"Наши команды работают, чтобы получилось нам встретиться", - сказал Зеленский.

Какие ключевые гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определил ключевые гарантии безопасности для страны, подчеркнув, что приоритетом остается сильная и хорошо оснащенная украинская армия. Он отметил, что Киев озвучил союзникам потребности для Сил обороны, которые оказались несколько больше ожидаемых, но между Украиной и партнерами достигнуто взаимопонимание.

"Первое - это украинская армия. И мы уже подтвердили, что нам надо в небе, и на земле, и в море... Я думаю, что это очень хорошо, что у нас есть понимание относительно того, что нам надо. Мы поделились нашими потребностями с нашими партнерами. Они несколько больше, чем они думали об этом. Хорошо, что мы на одной волне. Мы понимаем, что нам это надо, и партнеры готовы обеспечивать, но вопрос о цифрах", - сказал президент.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что армия должна быть именно такой мощной, и это требует соответствующего финансирования и ресурсов.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование мирные переговоры гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощи

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощи

19:19Политика
РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

18:48Война
"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войну

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войну

18:42Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

Последние новости

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Реклама
18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Реклама
16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

15:09

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюансВидео

15:06

Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какая причина

14:52

Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушкеВидео

14:50

В Украине цены на ключевой продукт упали до самого низкого уровня - сколько стоит

14:39

Быстрый ужин из риса: рецепт идеального блюда за 20 минут

14:35

Загадка для самых умных: где спрятано "странное число"

14:33

Трендовые сумочки осени-2025, которые заслуживают места в вашем гардеробе: топ-5 моделей

14:29

Когда закончится война в Украине: названо три сценария

14:23

Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч пособий от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу, – расследование

13:57

Евровидение 2026 на грани срыва: 6 стран сделали ультиматум конкурсу

Реклама
13:53

Почему 18 сентября нельзя злоупотреблять вином и едой: какой церковный праздник

13:46

Уйдет в забвение: в РФ предсказали судьбу Орбакайте

13:32

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:28

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:27

На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Тримайся, братику"

13:21

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену СулейманаВидео

13:15

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

13:10

Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки

12:45

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

12:43

София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять