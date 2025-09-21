"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

Ситуация сложная, Силы обороны отражают вражеские атаки.

Оккупанты пытаются просочиться в Купянск, трубу пока не используют - ВСУ / Коллаж Главред

Главное:

Россияне атакуют Купянск с нескольких направлений

В Купянске сложная ситуация, работают ВСУ

Враг пока не пытается снова использовать трубу

Российские оккупационные войска атакуют Купянск Харьковской области с нескольких направлений, вражеские солдаты пытаются проникнуть в город. Ситуация сложная, Силы обороны отражают атаки противника. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.

"Ситуация там сложная"

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал, что складывается сложная ситуация. Купянск фактически стал фронтовым городом.

"Постоянные попытки российских групп проникать в город, которые отбиваются украинскими защитниками. Постоянные атаки БПЛА, артиллерией, всем, чем можно. Ситуация там сложная, это уже фронтовой город", - объяснил Трегубов.

Используют ли оккупанты газовую трубу

Согласно актуальной информации, для наступления на Купянск враг трубу пока не использует. Однако оккупанты постоянно пытаются проникнуть в город малыми группами.

"Это обычно малые группы, до 5 человек. Но их может быть очень много в один конкретный период времени. Они пытаются использовать свою численность, просачиваться сквозь украинские позиции. Соответственно, задача - уничтожить их до того, как они туда пролезут, идентифицировать и уничтожить. Чтобы не было легко идентифицировать, они пытаются переодеваться в другую одежду", - подчеркнул Виктор Трегубов.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Тактика оккупантов – мнение эксперта

Россияне вряд ли используют бронетехнику в боях за Купянск, считает военно-политический обозреватель Дмитрий Снегирев.

По его словам, враг оценивает риски, и поэтому к такой тактике не прибегнет.

"Но я не думаю, что под Купянском россияне попытаются задействовать бронетехнику. Вряд ли они начнут палить, условно говоря, Кантемировскую или Таманскую дивизии, которые сосредоточены на этом направлении, в уличных боях высокой интенсивности. Это было бы как минимум неуместно. Россияне не настолько идиоты, они научились воевать, а мы уже неоднократно жгли их танковые колонны", - сказал Снегирев в интервью Главреду.

Ситуация в Купянске – новости по теме:

Как сообщал Главред, 12 сентября аналитики DeepState рассказали, что россияне использовали газовую трубу, чтобы организовать заход в Купянск. Враг применил лежанки на колесах и электросамокаты.

Позже ВСУ взорвали эту трубу. Однако вражеские силы продолжают свои наступательные действия. Бои идут в городе, серая зона достигла центра Купянска. Силы обороны проводят мероприятия и выбивают оккупантов.

В Купянске продолжается контрдиверсионная операция, гуманитарная ситуация критическая, сказал начальник городской военной администрации Андрей Беседин. В город проникают вражеские диверсанты, ВСУ их уничтожают и делают все возможное для стабилизации обстановки.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

