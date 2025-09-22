Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

Вы узнаете:
- Когда в Украине резко похолодает
- Когда будут идти дожди
- Какой будет погода в Украине 23 сентября
Погода в Украине во вторник, 23 сентября, будет сухой и теплой. Температура воздуха составит в течение дня +24...+29 градусов.
Однако уже на северо-западе, на Волыни и Ровенщине, во вторник появится тенденция к похолоданию - там температура воздуха уже ожидается ниже, +19...+22 градуса. Также там ожидается дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Киеве 23 сентября
В Киеве 23 сентября ожидается отличная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков.
Когда в Украине похолодает
Уже со среды, 24 сентября, начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину, отметила синоптик.
"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным. Однако похолодание - совсем близко", - рассказала Диденко.
Она отметила, что после +25...+27-ми градусов тепла придут в Украину +13...+17 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, была названа дата, когда пригреет до +27. Синоптик призвала украинцев готовиться к похолоданию.
Также ранее стало известно, когда Украину накроет похолодание - какой будет погода в ближайшие дни. Погода в Харькове будет самой теплой 22 сентября. Там температура воздуха повысится до +29.
Напомним, мощный шторм накрывает страну - всем стоит готовиться к новой магнитной буре. Эта магнитная буря будет достаточно сильной. Она может спровоцировать ухудшение самочувствия.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
