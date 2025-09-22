Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

Скоро погода в Украине резко изменится - украинцам рассказали, к чему стоит готовиться.

Погода в Украине - будет масштабное похолодание и дожди/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине резко похолодает

Когда будут идти дожди

Какой будет погода в Украине 23 сентября

Погода в Украине во вторник, 23 сентября, будет сухой и теплой. Температура воздуха составит в течение дня +24...+29 градусов.

Однако уже на северо-западе, на Волыни и Ровенщине, во вторник появится тенденция к похолоданию - там температура воздуха уже ожидается ниже, +19...+22 градуса. Также там ожидается дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 23 сентября/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 23 сентября

В Киеве 23 сентября ожидается отличная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков.

Когда в Украине похолодает

Уже со среды, 24 сентября, начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину, отметила синоптик.

"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным. Однако похолодание - совсем близко", - рассказала Диденко.

Она отметила, что после +25...+27-ми градусов тепла придут в Украину +13...+17 градусов.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

