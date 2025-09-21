Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

Синоптик призвала украинцев готовиться к похолоданию.

Прогноз погоды на 22 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в понедельник

Когда начнется похолодание

Погода в Украине завтра, 22 сентября, будет солнечной и без осадков. В страну приедет антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По ее словам, в понедельник в Украине везде будет тепло и даже очень тепло. В течение дня ожидается +24...+27 градусов.

"Ночи прохладные, но не так, чтобы очень. Минимально +11...+14 градусов. Антициклон - везде в Украине завтра без осадков, солнечно", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 22 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Диденко добавила, что в Киеве 22-го сентября, в День осеннего равноденствия, будет солнечно и тепло, до +27 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Похолодание начнется с середины недели - подготовьтесь, утепляйтесь, не перемерзайте", - предупредила синоптик.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Может ли в сентябре выпасть снег

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что с 25 сентября будет меняться синоптическая ситуация в Украине.

По ее словам, будет снижение температуры, ожидается осенний характер погоды.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, будет комфортной. Будет солнечно, осадков практически не ожидается.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что под влиянием антициклона первые дни новой рабочей недели пройдут в условиях теплой и сухой погоды по всей Украине.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

