Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

Погода в Украине завтра, 22 сентября, будет солнечной и без осадков. В страну приедет антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По ее словам, в понедельник в Украине везде будет тепло и даже очень тепло. В течение дня ожидается +24...+27 градусов.
"Ночи прохладные, но не так, чтобы очень. Минимально +11...+14 градусов. Антициклон - везде в Украине завтра без осадков, солнечно", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
Диденко добавила, что в Киеве 22-го сентября, в День осеннего равноденствия, будет солнечно и тепло, до +27 градусов.
"Похолодание начнется с середины недели - подготовьтесь, утепляйтесь, не перемерзайте", - предупредила синоптик.
Может ли в сентябре выпасть снег
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что с 25 сентября будет меняться синоптическая ситуация в Украине.
По ее словам, будет снижение температуры, ожидается осенний характер погоды.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, будет комфортной. Будет солнечно, осадков практически не ожидается.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что под влиянием антициклона первые дни новой рабочей недели пройдут в условиях теплой и сухой погоды по всей Украине.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
