Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

Мария Николишин
21 сентября 2025, 11:17
Синоптик предупредил, что украинцев ждет резкое похолодание.
Погода в Украине с 22 по 28 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • В каких областях пройдут дожди

Теплая летняя погода в Украине в начале следующей недели сменится на холодную и ветреную ближе к выходным. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, под влиянием антициклона первые дни новой рабочей недели пройдут в условиях теплой и сухой погоды по всей Украине.

"Впрочем, начиная со среды, нас ждет резкое похолодание, которое будет вызвано вторжением с севера арктической воздушной массы и прохождением холодного фронта", - говорится в сообщении.

Синоптик отметил, что температура воздуха снизится на 11 - 14 градусов, а ночью местами уже будут наблюдаться заморозки.

"В эти дни начнется метеорологическая осень, поскольку среднесуточные показатели температуры окажутся существенно ниже +15 °С в большинстве областей", - говорит Кибальчич.

Погода в Украине 22 сентября

В понедельник, 22 сентября, по всей Украине ожидается теплая, малооблачная и сухая погода благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Погода 22 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, сохранится теплая и сухая погода в большинстве областей страны, лишь днем в западной части местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, днем +23...+29 °С, на крайнем западе +18...+23 °С.

Погода 23 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 24 сентября

В среду, 24 сентября, под влиянием активного холодного фронта ожидается контрастная и неустойчивая погода. Кратковременные дожди, местами с грозой, пройдут в западных областях, утром и днем также в северных регионах. На остальной территории страны будет сухо и малооблачно.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +8...+13 °С, днем +13...+19 °С. В остальных областях ночью +11...+16 °С, днем +25...+30 °С.

Погода 24 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 сентября

В четверг, 25 сентября, по всей территории Украины будет наблюдаться холодная и ветреная погода. В северных и восточных областях пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях снизится до +2...+7 °С, в остальных регионах будет колебаться в пределах +8...+13 °С; днем +10...+17 °С, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье местами +18...+20 °С.

Погода в Украине 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, ожидается антициклональный характер погоды по всей Украине, поэтому осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью +2...+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; в дневные часы +12...+17 °С, на севере Левобережья местами +8...+10 °С.

Погода в Украине 27 сентября

В субботу, 27 сентября, сохранится сухая и холодная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем +13...+18 °С.

Погода в Украине 28 сентября

В воскресенье, 28 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ожидается прохладная и сухая погода без осадков по всей Украине.

Температура воздуха ночью составит +3...+9 °С, в западной части, а также местами в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С; днем +15...+20 °С, на Закарпатье и крайнем юге до +22 °С.

Когда в Украину придет бабье лето

Синоптик Укргидрометцертра Наталья Птуха рассказывала, что с 20-го по 24-е сентября в Украине будет бабье лето.

По ее словам, метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней суток подряд держится в пределах +15 и не поднимается выше.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, будет комфортной. Будет солнечно, осадков практически не ожидается, лишь в субботу на крайнем востоке местами будет небольшой дождь.

Синоптик Игорь Кибальчич также говорил, что погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, благодаря влиянию антициклона будет преимущественно солнечной и сухой в большинстве областей.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее сообщала, что погода в Украине в начале новой недели порадует украинцев летними температурами и солнечной погодой. В некоторых областях днем температура воздуха будет подниматься даже до +30 градусов.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

