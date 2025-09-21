Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

Вы узнаете:
- Какой будет погода на следующей неделе
- В каких областях пройдут дожди
Теплая летняя погода в Украине в начале следующей недели сменится на холодную и ветреную ближе к выходным. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, под влиянием антициклона первые дни новой рабочей недели пройдут в условиях теплой и сухой погоды по всей Украине.
"Впрочем, начиная со среды, нас ждет резкое похолодание, которое будет вызвано вторжением с севера арктической воздушной массы и прохождением холодного фронта", - говорится в сообщении.
Синоптик отметил, что температура воздуха снизится на 11 - 14 градусов, а ночью местами уже будут наблюдаться заморозки.
"В эти дни начнется метеорологическая осень, поскольку среднесуточные показатели температуры окажутся существенно ниже +15 °С в большинстве областей", - говорит Кибальчич.
Погода в Украине 22 сентября
В понедельник, 22 сентября, по всей Украине ожидается теплая, малооблачная и сухая погода благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами возможен слабый туман.
Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем +23...+28 °С.
Погода в Украине 23 сентября
Во вторник, 23 сентября, сохранится теплая и сухая погода в большинстве областей страны, лишь днем в западной части местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, днем +23...+29 °С, на крайнем западе +18...+23 °С.
Погода в Украине 24 сентября
В среду, 24 сентября, под влиянием активного холодного фронта ожидается контрастная и неустойчивая погода. Кратковременные дожди, местами с грозой, пройдут в западных областях, утром и днем также в северных регионах. На остальной территории страны будет сухо и малооблачно.
Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +8...+13 °С, днем +13...+19 °С. В остальных областях ночью +11...+16 °С, днем +25...+30 °С.
Погода в Украине 25 сентября
В четверг, 25 сентября, по всей территории Украины будет наблюдаться холодная и ветреная погода. В северных и восточных областях пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью в западных и северных областях снизится до +2...+7 °С, в остальных регионах будет колебаться в пределах +8...+13 °С; днем +10...+17 °С, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье местами +18...+20 °С.
Погода в Украине 26 сентября
В пятницу, 26 сентября, ожидается антициклональный характер погоды по всей Украине, поэтому осадков не предвидится.
Температура воздуха ночью +2...+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; в дневные часы +12...+17 °С, на севере Левобережья местами +8...+10 °С.
Погода в Украине 27 сентября
В субботу, 27 сентября, сохранится сухая и холодная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем +13...+18 °С.
Погода в Украине 28 сентября
В воскресенье, 28 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ожидается прохладная и сухая погода без осадков по всей Украине.
Температура воздуха ночью составит +3...+9 °С, в западной части, а также местами в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С; днем +15...+20 °С, на Закарпатье и крайнем юге до +22 °С.
Когда в Украину придет бабье лето
Синоптик Укргидрометцертра Наталья Птуха рассказывала, что с 20-го по 24-е сентября в Украине будет бабье лето.
По ее словам, метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней суток подряд держится в пределах +15 и не поднимается выше.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, будет комфортной. Будет солнечно, осадков практически не ожидается, лишь в субботу на крайнем востоке местами будет небольшой дождь.
Синоптик Игорь Кибальчич также говорил, что погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, благодаря влиянию антициклона будет преимущественно солнечной и сухой в большинстве областей.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее сообщала, что погода в Украине в начале новой недели порадует украинцев летними температурами и солнечной погодой. В некоторых областях днем температура воздуха будет подниматься даже до +30 градусов.
Читайте также:
- Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательное путешествие, Стрельцам - сюрприз
- Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы
- Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред