Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Скоро погодные условия в Украине резко изменятся - синоптик рассказала, к чему готовиться.

Погода в Украине в начале новой недели порадует украинцев летними температурами и солнечной погодой. В некоторых областях днем температура воздуха будет подниматься даже до +30 градусов.

Это означает, что метеорологическое лето продолжается. О том, какой будет погода в следующие семь дней, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.

В ближайшие три ночи ожидается температура воздуха +8...+15 градусов. Днем 21-22 сентября в Украине практически по всем областям будет от +22 до +29 градусов тепла.

Во вторник и среду, 23-24 сентября, погодные условия существенно не изменятся. В эти дни температура воздуха будет держаться ночью на уровне +11...+17 градусов

"То есть это практически такие же показатели, как и летом. А в дневные часы ожидается +24 градуса, местами даже +30 градусов. Только 24-го числа в северо-западной части будет облачно, температура снизится до +23 градусов", - рассказала Птуха.

В среду, 24 сентября, в большинстве областей осадков не будет. Дожди ожидаются только в западных регионах, местами будут дожди с грозами.

Когда в Украине похолодает

После четверга, 25 сентября, ожидается снижение температурных показателей. Ночью будет в пределах +2...+9 градусов, что ощутимо ниже.

"Юг Украины остается, конечно, теплее, там ночью где-то +10...+13 градусов. А дневной максимум на территории страны также снижается. Начиная с 25-го числа, температурный режим будет в пределах +14...+20 градусов, - добавила синоптик.

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

