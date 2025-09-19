Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Погода в Украине в середине сентября принесла похолодание и осенние дожди. Синоптик Укргидрометцертра Наталия Птуха в интервью Главреду рассказала, когда в Украину придет бабье лето.
В выходные, 20-21 сентября ночью ожидаем +10 до +15 тепла, то есть будет ощущаться повышение температуры, а днем в субботу +20 +27 градусов. В воскресенье вообще ожидаем +24 до +29 градусов. Выходные будут достаточно комфортными, приятными и солнечными", - отметила синоптик.
Где потеплеет до +30 градусов
По словам синоптика Укргидрометцентра уже с 22 сентября можно ожидать +30 градусов в некоторых регионах страны.
"Начиная с 22-23 сентября, осадков не ожидается. Температура ночью +11 до +17, днем может быть от +24 до +30 градусов. На востоке страны даже местами до +32. То есть ожидается несколько настоящих летних дней", - добавила Птуха.
Когда в Украину придет бабье лето
"Можно сказать, что с 20-го по 24-е сентября будет бабье лето. Официальной такой терминологии у синоптиков нет, но вот в народе прижилось, и всем очень хочется его слышать. Однако у нас еще не наступила даже метеорологическая осень. По сути, мы еще в метеорологическом лете. Потому что метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней суток подряд держится в пределах +15 и не поднимается выше", - добавила синоптик.
