Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Похолодание с дождями, снегом и мокрым снегом надвигается на наше государство - стало известно, к чему стоит быть готовыми.

Погода в Украине - синоптик назвала дату резкого похолодания/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда Украину накроет похолодание

Когда и где выпадет снег

Погода в Украине уже скоро станет намного холоднее, а в некоторых областях местами даже будет идти снег и мокрый снег.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что резкое похолодание ворвется в наше государство с 25-26 сентября.

"Карта, что внизу, показывает, что уже вскоре в Украине возможен снег. Это - субботний (27 сентября - ред.) прогноз осадков (синее - дождь. розовое - снег). А если конкретнее. С 25-26 сентября теплая погода сменится резким похолоданием, и поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - рассказала Диденко.

Синоптик уточнила, что похолодание коснется всей Украины, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снежная - лишь местами в западной части.

Погода в Украине 27 сентября/ Facebook Диденко

Погода в Украине 19 сентября

В пятницу, 19-го сентября антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины, отметила Диденко. Везде погода прояснится, разве что в западных областях местами возможны влажные остатки.

"Температура воздуха постепенно начнет подниматься, завтра в течение дня +19...+24 градуса. И - внимание - на выходных, 20-21 сентября, повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода - сухо, солнечно и +24...+28 градусов. Такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели, а уже с 25-26 сентября погода резко изменится", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 19 сентября/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит летняя жара до почти +30 - стало известно, когда в Украину вернется тепло. В Украину скоро вернется высокая температура воздуха, однако также стоит быть готовыми к сильным осадкам.

Также ранее сообщалось, что в Украину вернется теплая погода - стало известно, когда температура поднимется до +28 градусов. Синоптик предупредила о сильном, порывистом ветре.

Напомним, сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину - синоптики предупреждают об опасности. Во многих областях синоптики объявили І уровень опасности.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

