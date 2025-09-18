Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Вы узнаете:
- Когда Украину накроет похолодание
- Когда и где выпадет снег
Погода в Украине уже скоро станет намного холоднее, а в некоторых областях местами даже будет идти снег и мокрый снег.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что резкое похолодание ворвется в наше государство с 25-26 сентября.
"Карта, что внизу, показывает, что уже вскоре в Украине возможен снег. Это - субботний (27 сентября - ред.) прогноз осадков (синее - дождь. розовое - снег). А если конкретнее. С 25-26 сентября теплая погода сменится резким похолоданием, и поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - рассказала Диденко.
Синоптик уточнила, что похолодание коснется всей Украины, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снежная - лишь местами в западной части.
Погода в Украине 19 сентября
В пятницу, 19-го сентября антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины, отметила Диденко. Везде погода прояснится, разве что в западных областях местами возможны влажные остатки.
"Температура воздуха постепенно начнет подниматься, завтра в течение дня +19...+24 градуса. И - внимание - на выходных, 20-21 сентября, повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода - сухо, солнечно и +24...+28 градусов. Такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели, а уже с 25-26 сентября погода резко изменится", - предупредила синоптик.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
