Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Резкие изменения погодных условий произойдут в ряде регионов нашего государства - синоптик сказал, к чему готовиться.

Погода в Украине - будут грозы и температура +28 градусов/ фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября

Где будут идти дожди

Где температура поднимется до +28 градусов

Погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, благодаря влиянию антициклона будет преимущественно солнечной и сухой в большинстве областей.

В ближайшие двое суток на всей территории страны ожидается повышение температуры воздуха, особенно в дневное время. Небольшие кратковременные дожди возможны только на севере левобережья в субботу, 20 августа. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

Также он предупредил, что местами на территории нашего государства ночью могут быть туманы, особенно в низинных участках местности.

Погода в Украине в субботу, 20 сентября

В западных областях

В западных областях без существенных осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных регионах страны ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем +19...+24.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +10...+15 градусов, днем +20...+25.

На юге Украины

В южной части страны и Крыму прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +23...+28.

В восточных областях

В восточных регионах пройдет кратковременный дождь, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем может усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +18...+23.

Погода в Украине 20 сентября/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 21 сентября

В западных областях

В западных областях ожидается малооблачная и теплая погода. В ночное и утреннее время возможен слабый туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +24...+29.

В северных областях

В северных областях прогнозируется малооблачная и сухая погода под влиянием антициклона. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28.

В центральных областях

В центральных регионах страны ожидается солнечная и теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южных регионах Украины ожидается спокойная и малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +22...+27.

В восточных областях

В восточной части страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура в ночное время составит +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25.

Погода в Украине 21 сентября/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

