Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября
- Где будут идти дожди
- Где температура поднимется до +28 градусов
Погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, благодаря влиянию антициклона будет преимущественно солнечной и сухой в большинстве областей.
В ближайшие двое суток на всей территории страны ожидается повышение температуры воздуха, особенно в дневное время. Небольшие кратковременные дожди возможны только на севере левобережья в субботу, 20 августа. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.
Также он предупредил, что местами на территории нашего государства ночью могут быть туманы, особенно в низинных участках местности.
Погода в Украине в субботу, 20 сентября
В западных областях
В западных областях без существенных осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 градусов, днем +22...+27.
В северных областях
В северных регионах страны ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем +19...+24.
В центральных областях
В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +10...+15 градусов, днем +20...+25.
На юге Украины
В южной части страны и Крыму прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +23...+28.
В восточных областях
В восточных регионах пройдет кратковременный дождь, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем может усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +18...+23.
Погода в Украине в воскресенье, 21 сентября
В западных областях
В западных областях ожидается малооблачная и теплая погода. В ночное и утреннее время возможен слабый туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +24...+29.
В северных областях
В северных областях прогнозируется малооблачная и сухая погода под влиянием антициклона. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28.
В центральных областях
В центральных регионах страны ожидается солнечная и теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.
На юге Украины
В южных регионах Украины ожидается спокойная и малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +22...+27.
В восточных областях
В восточной части страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура в ночное время составит +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, снег накроет Украину - синоптик назвала дату резкого похолодания. Похолодание с дождями, снегом и мокрым снегом надвигается на наше государство - стало известно, к чему стоит быть готовыми.
Также ранее сообщалось, что ударит летняя жара до почти +30 - стало известно, когда в Украину вернется тепло. В Украину скоро вернется высокая температура воздуха, однако также стоит быть готовыми к сильным осадкам.
Напомним, синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины и сообщила, будет ли в Украине снег в сентябре. Когда ожидать потепления и действительно ли Украину накроет снег в сентябре, рассказала Главреду Наталья Птуха.
Вас также может заинтересовать:
- Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответил
- Где число 69: только самые внимательные найдут его за 7 секунд
- Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред