Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Алёна Воронина
19 сентября 2025, 10:28
Резкие изменения погодных условий произойдут в ряде регионов нашего государства - синоптик сказал, к чему готовиться.
Погода в Украине - будут грозы и температура +28 градусов/ фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября
  • Где будут идти дожди
  • Где температура поднимется до +28 градусов

Погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, благодаря влиянию антициклона будет преимущественно солнечной и сухой в большинстве областей.

В ближайшие двое суток на всей территории страны ожидается повышение температуры воздуха, особенно в дневное время. Небольшие кратковременные дожди возможны только на севере левобережья в субботу, 20 августа. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

Также он предупредил, что местами на территории нашего государства ночью могут быть туманы, особенно в низинных участках местности.

Погода в Украине в субботу, 20 сентября

В западных областях

В западных областях без существенных осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных регионах страны ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем +19...+24.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +10...+15 градусов, днем +20...+25.

На юге Украины

В южной части страны и Крыму прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +23...+28.

В восточных областях

В восточных регионах пройдет кратковременный дождь, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем может усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +18...+23.

Погода в Украине 20 сентября
Погода в Украине 20 сентября/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 21 сентября

В западных областях

В западных областях ожидается малооблачная и теплая погода. В ночное и утреннее время возможен слабый туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +24...+29.

В северных областях

В северных областях прогнозируется малооблачная и сухая погода под влиянием антициклона. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28.

В центральных областях

В центральных регионах страны ожидается солнечная и теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южных регионах Украины ожидается спокойная и малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +22...+27.

В восточных областях

В восточной части страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура в ночное время составит +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25.

Погода в Украине 21 сентября
Погода в Украине 21 сентября/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, снег накроет Украину - синоптик назвала дату резкого похолодания. Похолодание с дождями, снегом и мокрым снегом надвигается на наше государство - стало известно, к чему стоит быть готовыми.

Также ранее сообщалось, что ударит летняя жара до почти +30 - стало известно, когда в Украину вернется тепло. В Украину скоро вернется высокая температура воздуха, однако также стоит быть готовыми к сильным осадкам.

Напомним, синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины и сообщила, будет ли в Украине снег в сентябре. Когда ожидать потепления и действительно ли Украину накроет снег в сентябре, рассказала Главреду Наталья Птуха.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

