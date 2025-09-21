Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2025, 02:50
25
Что можно делать 21 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия и болезней.
приметы
Что нельзя делать 21 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день на деревьях много паутины
  • Почему нельзя лениться в этот день
  • Что стоит попросить у святых 21 сентября

21 сентября церковь отмечает обретение мощей святителя Дмитрия Ростовского. Как сообщает Главред, он родился в семье сотника Киевского полка. Родители назвали его Даниилом. Он учился в Киево-Могилянской академии, но вскоре решил принять постриг в Кирилловском монастыре под именем Димитрий.

Он стал иеродиаконом, после - иеромонахом. Димитрий проповедовал в Чернигове. Он успел побывать игуменом нескольких монастырей и даже трудился в Киево-Печерской лавре. Вскоре его возвели в сан архимандрита Новгородско-Северского монастыря.

видео дня

После смерти Димитрий был похоронен в Троицком соборе Яковлевского монастыря. Через десятилетия нашли его мощи и они были нетленными. Возле них начали происходить многочисленные исцеления.

Стоит отметить, что в этот день также отмечают Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Что можно делать 21 сентября

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят здоровья, исцеления от недугов.
  • В этот день нужно заняться уборкой. Предки верили, что с трудом в дом придет изобилие, покой и благополучие.
  • В этот день можно начинать новые дела. День считается благоприятным для подобного.

Что нельзя делать 21 сентября

1. Нельзя 21 сентября бездельничать. Иначе к вам придет нищета.

2. Нельзя 21 сентября конфликтовать. Считается, что так можно привлечь неприятности.

3. Нельзя 21 сентября брать что-то в долг. Предки верили, что тогда вы долго не сможете разобраться с долгами.

4. Нельзя 21 сентября идти в баню. Считается, что вода может навредить здоровью.

Приметы 21 сентября

  • Если в этот день на деревьях много паутины, то будет длительное тепло.
  • Если в этот день уже опали листья, то зима придет рано.
  • Если в этот день на хвойных много шишек, то будет хороший урожай ягод и орехов.
  • Если в этот день желтеют листья на верхушке березы, то весна будет ранней.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

00:00Война
Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

22:17Война
Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

21:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

Гороскоп на сегодня 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

Гороскоп на сегодня 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

Последние новости

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

Реклама
22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

Реклама
18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

17:06

Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

16:59

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

16:22

Евро по 55: экономист спрогнозировал, когда валюта "взлетит" до этой отметки

16:11

"На Москву": Ющенко раскрыл сценарий победы Украины в войнеВидео

15:57

Солнце "проснулось": на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури

15:20

Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

15:16

Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

15:15

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:01

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

14:52

Мгновенное чудо: одно простое движение превращает яичницу в кулинарный шедеврВидео

14:28

Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляпВидео

14:26

Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

14:22

"Навсегда сохраню": сын Елены Кравец встретился с легендой украинского футболаВидео

Реклама
14:02

"Адские тарифы" Трампа: появился прогноз мощного удара по РоссииВидео

13:46

Где ошибка на рисунке семейного ужина: только самые внимательные найдут ее за 11 секунд

13:41

"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

13:34

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять