Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день на деревьях много паутины
- Почему нельзя лениться в этот день
- Что стоит попросить у святых 21 сентября
21 сентября церковь отмечает обретение мощей святителя Дмитрия Ростовского. Как сообщает Главред, он родился в семье сотника Киевского полка. Родители назвали его Даниилом. Он учился в Киево-Могилянской академии, но вскоре решил принять постриг в Кирилловском монастыре под именем Димитрий.
Он стал иеродиаконом, после - иеромонахом. Димитрий проповедовал в Чернигове. Он успел побывать игуменом нескольких монастырей и даже трудился в Киево-Печерской лавре. Вскоре его возвели в сан архимандрита Новгородско-Северского монастыря.
После смерти Димитрий был похоронен в Троицком соборе Яковлевского монастыря. Через десятилетия нашли его мощи и они были нетленными. Возле них начали происходить многочисленные исцеления.
Стоит отметить, что в этот день также отмечают Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Что можно делать 21 сентября
- В этот день нужно помолиться. У святого просят здоровья, исцеления от недугов.
- В этот день нужно заняться уборкой. Предки верили, что с трудом в дом придет изобилие, покой и благополучие.
- В этот день можно начинать новые дела. День считается благоприятным для подобного.
Что нельзя делать 21 сентября
1. Нельзя 21 сентября бездельничать. Иначе к вам придет нищета.
2. Нельзя 21 сентября конфликтовать. Считается, что так можно привлечь неприятности.
3. Нельзя 21 сентября брать что-то в долг. Предки верили, что тогда вы долго не сможете разобраться с долгами.
4. Нельзя 21 сентября идти в баню. Считается, что вода может навредить здоровью.
Приметы 21 сентября
- Если в этот день на деревьях много паутины, то будет длительное тепло.
- Если в этот день уже опали листья, то зима придет рано.
- Если в этот день на хвойных много шишек, то будет хороший урожай ягод и орехов.
- Если в этот день желтеют листья на верхушке березы, то весна будет ранней.
