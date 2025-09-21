Укр
Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2025, 17:11
Что можно делать 22 сентября. Приметы и запреты, которые уберегут от болезней и нечисти.
Что нельзя делать 22 сентября

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день на луке много шелухи
  • Что нельзя стричь в этот день
  • Что стоит приготовить 22 сентября

22 сентября церковь почитает память святого пророка Иона. Как сообщает Главред, он является одним из малых пророков Ветхого Завета. Иона был сыном Аммита. Бог призвал его проповедовать в Ниневии и призывать людей к покаянию за грехи. В те времена город был наполнен жестокостью и беззаконием.

Иона изначально не хотел выполнять Божью волю и отправился на море в противоположном направлении. Тогда моряки бросили его во время шторма за борт, после чего его поглотила большая рыба. В чреве кита Иона пробыл три дня и три ночи, где молился и каялся. После этого рыба выбросила его на берег.

Иона пошел в Ниневию, произнес слово Божие и призвал людей покаяться. Бог поступил милосердно и уберег город от разрушения.

Что можно делать 22 сентября

  • В этот день нужно поработать на огороде и в саду. Стоит заняться сбором фруктов и овощей.
  • В этот день можно заняться ремонтом. День считается благоприятным для этого.
  • В этот день нужно постирать постельное белье. Предки верили, что это очистит дом от нечисти и болезней.
  • В этот день нужно засушить ягоды калины. После этого стоит развесить их по дому для защиты от нечистой силы.
  • В этот день нужно приготовить блюдо из редьки. Предки верили, что оно укрепит здоровье.

Что нельзя делать 22 сентября

1. Нельзя 22 сентября завидовать чужому счастью. Иначе дурные мысли вернутся к вам бумерангом.

2. Нельзя 22 сентября идти на рыбалку. День считается неблагоприятным для этого.

3. Нельзя 22 сентября стричь волосы и ногти. Предки верили, что могут начаться проблемы со здоровьем.

4. Нельзя 22 сентября начинать новые дела. День не благоприятный для этого.

5. Нельзя 22 сентября отказывать в гостеприимстве. Любой человек может быть послан Богом как испытание.

6. Нельзя 22 сентября уходить из дома, не прибравшись. В дом может проникнуть нечистая сила.

Приметы 22 сентября

  • Если в этот день еще не началось бабье лето, то потепления не будет еще неделю.
  • Если в этот день лужи покрылись льдом, то скоро придут сильные морозы.
  • Если в этот день на луке много шелухи, то зима будет морозной.
  • Если в этот день белки активно готовят припасы, то зима будет яростной и длинной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

