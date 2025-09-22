Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день на рябине мало ягод
- На что нельзя жаловаться в этот день
- Что нужно попросить у святых 23 сентября
23 сентября церковь отмечает день зачатия Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, это один из очень важных церковных праздников. Святые Иоаким и Анна получили обет от Бога о рождении будущего пророка.
Иоаким и Анна были благочестивы. Они долго не имели детей, что считалось трагедией в те времена. Они молились Богу о ребенке. В какой-то момент Анее явился ангел и сообщил, что она родит сына, которого назовет Иоанном.
Когда Анна была уже в преклонных годах уже не могла родить ребенка естественным путем, она внезапно забеременела. Это зачатие было подобным зачатию Богородицы Марии.
Что можно делать 23 сентября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней.
- В этот день нужно подготовить дом к холодам.
- В этот день нужно помочь нуждающимся. Чес больше добрых дел вы сделаете, тем больше хорошего к вам вернется.
Что нельзя делать 23 сентября
1. Нельзя 23 сентября отправляться в дальний путь. Считается, что все может закончиться неудачей.
2. Нельзя 23 сентября женщинам прясть или стирать.
3. Нельзя 23 сентября брать или давать деньги в долг. Предки верили, что это принесет финансовые трудности.
4. Нельзя 23 сентября жаловаться на жизнь. Иначе это привлечет новые проблемы.
5. Нельзя 23 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в трудном положении.
Приметы 23 сентября
- Если в этот день начали опадать листья с березы, то зима будет поздней.
- Если в этот день на рябине мало ягод, то осенью будет мало дождей.
- Если в этот день на рябине много ягод, то зима будет суровой и холодной.
- Если в этот день идет дождь, то конец сентября будет теплым.
Вас также заинтересует:
- Запреты, которые могут повлиять на жизнь: что нельзя делать женщинам по дате рождения
- Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме
- Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый лист
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред