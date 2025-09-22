Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

Что можно делать 23 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и безденежья.

Что нельзя делать 23 сентября

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день на рябине мало ягод

На что нельзя жаловаться в этот день

Что нужно попросить у святых 23 сентября

23 сентября церковь отмечает день зачатия Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, это один из очень важных церковных праздников. Святые Иоаким и Анна получили обет от Бога о рождении будущего пророка.

Иоаким и Анна были благочестивы. Они долго не имели детей, что считалось трагедией в те времена. Они молились Богу о ребенке. В какой-то момент Анее явился ангел и сообщил, что она родит сына, которого назовет Иоанном.

Когда Анна была уже в преклонных годах уже не могла родить ребенка естественным путем, она внезапно забеременела. Это зачатие было подобным зачатию Богородицы Марии.

Что можно делать 23 сентября

В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней.

В этот день нужно подготовить дом к холодам.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Чес больше добрых дел вы сделаете, тем больше хорошего к вам вернется.

Что нельзя делать 23 сентября

1. Нельзя 23 сентября отправляться в дальний путь. Считается, что все может закончиться неудачей.

2. Нельзя 23 сентября женщинам прясть или стирать.

3. Нельзя 23 сентября брать или давать деньги в долг. Предки верили, что это принесет финансовые трудности.

4. Нельзя 23 сентября жаловаться на жизнь. Иначе это привлечет новые проблемы.

5. Нельзя 23 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 23 сентября

Если в этот день начали опадать листья с березы, то зима будет поздней.

Если в этот день на рябине мало ягод, то осенью будет мало дождей.

Если в этот день на рябине много ягод, то зима будет суровой и холодной.

Если в этот день идет дождь, то конец сентября будет теплым.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

