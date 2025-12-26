"Это политика": Тарабарова раскрыла, почему Украину "засудили" на "Детском Евровидении"

Певица призналась, что плакала за кулисами конкурса.

https://glavred.info/starnews/eto-politika-tarabarova-raskryla-pochemu-ukrainu-zasudili-na-detskom-evrovidenii-10727255.html Ссылка скопирована

Светлана Тарабарова и София Нерсесян / коллаж: Главред, фото: instagram.com, junioreurovisionofficial, Светлана Тарабарова

Вы узнаете:

Почему результаты Детского Евровидения-2025 расстроили представителей Украины

Кто засудил Софию Нерсесян

Музыкальная продюсерка Национального отбора на Детское Евровидение 2025 высказалась о том, что София Нерсесян заняла второе место на конкурсе. По мнению певицы Светланы Тарабаровой, которое она озвучила в программе "Ранок у великому місті", Украину засудили из-за политики.

В финале Детского Евровидения София Нерсесян выступила с песней "Мотанка" — "манифестом о помощи от всех детей Украины защитить их жизни". По словам Тарабаровой, команда тяжело пережила то, что заняла второе место. Светлана призналась, что все члены делегации плакали за кулисами.

видео дня

София Нерсесян - финал Детского Евровидения 2025 / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

"Первые 15 минут мы все с командой были очень разъярены. Я даже плакала, София плакала, все мы плакали", — вспомнила певица.

Продюсерка предположила, что победы Украины не хотели допустить из-за политики. Ее удивили низкие оценки жюри от стран-соседей Украины. Некоторые из них не дали перформансу Софии Нерсесян ни одного балла.

Делегация Украины на Детском Евровидении 2025 / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

"Сто процентов – это политика. Как взрослое Евровидение, так и детское. Конечно, мы хотели победить. Нас очень удивили низкие оценки от жюри. От соседей получить ноль баллов очень больно", — поделилась Тарабарова.

Несмотря на низкие оценки жюри, Украина триумфально победила в зрительском голосовании, что доказало симпатии людей по всему миру.

Детское Евровидение 2025 София Нерсесян - смотреть выступление:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный американский актер Пэт Финн скончался в США. Звезда культового сериала "Друзья" долгое время страдал от онкологии, сообщает BBC. Знаменитость ушел из жизни 22 декабря в возрасте 60 лет.

Также украинская певица Мария Бурмака откровенно рассказала о своей личной жизни. Мария призналась, что не хочет афишировать свои отношения, но у нее есть любимый мужчина. По словам Бурмаки, ее избранник не выбирал быть публичным из-за профессии своей партнерши.

Вас может заинтересовать:

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред