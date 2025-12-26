Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Это политика": Тарабарова раскрыла, почему Украину "засудили" на "Детском Евровидении"

Кристина Трохимчук
26 декабря 2025, 14:12
75
Певица призналась, что плакала за кулисами конкурса.
Светлана Тарабарова и София Нерсесян
Светлана Тарабарова и София Нерсесян / коллаж: Главред, фото: instagram.com, junioreurovisionofficial, Светлана Тарабарова

Вы узнаете:

  • Почему результаты Детского Евровидения-2025 расстроили представителей Украины
  • Кто засудил Софию Нерсесян

Музыкальная продюсерка Национального отбора на Детское Евровидение 2025 высказалась о том, что София Нерсесян заняла второе место на конкурсе. По мнению певицы Светланы Тарабаровой, которое она озвучила в программе "Ранок у великому місті", Украину засудили из-за политики.

В финале Детского Евровидения София Нерсесян выступила с песней "Мотанка" — "манифестом о помощи от всех детей Украины защитить их жизни". По словам Тарабаровой, команда тяжело пережила то, что заняла второе место. Светлана призналась, что все члены делегации плакали за кулисами.

видео дня
София Нерсесян
София Нерсесян - финал Детского Евровидения 2025 / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

"Первые 15 минут мы все с командой были очень разъярены. Я даже плакала, София плакала, все мы плакали", — вспомнила певица.

Продюсерка предположила, что победы Украины не хотели допустить из-за политики. Ее удивили низкие оценки жюри от стран-соседей Украины. Некоторые из них не дали перформансу Софии Нерсесян ни одного балла.

Делегация Украины на Детском Евровидении 2025
Делегация Украины на Детском Евровидении 2025 / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

"Сто процентов – это политика. Как взрослое Евровидение, так и детское. Конечно, мы хотели победить. Нас очень удивили низкие оценки от жюри. От соседей получить ноль баллов очень больно", — поделилась Тарабарова.

Несмотря на низкие оценки жюри, Украина триумфально победила в зрительском голосовании, что доказало симпатии людей по всему миру.

Детское Евровидение 2025 София Нерсесян - смотреть выступление:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный американский актер Пэт Финн скончался в США. Звезда культового сериала "Друзья" долгое время страдал от онкологии, сообщает BBC. Знаменитость ушел из жизни 22 декабря в возрасте 60 лет.

Также украинская певица Мария Бурмака откровенно рассказала о своей личной жизни. Мария призналась, что не хочет афишировать свои отношения, но у нее есть любимый мужчина. По словам Бурмаки, ее избранник не выбирал быть публичным из-за профессии своей партнерши.

Вас может заинтересовать:

Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евровидение Светлана Тарабарова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:14Украина
Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

15:00Интервью
Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

14:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Божественная душа: люди, родившиеся в эти месяцы, связаны с высшими силами

Божественная душа: люди, родившиеся в эти месяцы, связаны с высшими силами

Последние новости

15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:10

Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой

15:00

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

14:58

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответВидео

14:57

В каких продуктах содержится много белка: диетологи назвали топ-9Видео

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
14:45

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

14:12

"Это политика": Тарабарова раскрыла, почему Украину "засудили" на "Детском Евровидении"Видео

13:53

Почему 27 декабря нельзя выбрасывать хлебные крошки: какой церковный праздник

13:45

Температура упадет еще больше: когда Украину накроет снежная метель с морозами

Реклама
13:26

Приметы на Новый год 2026: как приручить Огненную Лошадь и что нельзя делать

13:24

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

13:07

Забрала онкология: звезда сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус" умер в США

12:54

Украинцев ждут новые налоги на электромобили: что изменится уже с 1 января

12:39

Россияне ударили ракетой по Умани, среди пострадавших дети - первые подробностиФото

12:18

"Вряд ли стану невестой": Мария Бурмака высказалась о своем избраннике

12:00

Кремль готовит ловушку Трампу: какую цель на самом деле преследует Путин

11:53

Когда опаснее всего садиться за руль - назван точный день и время

11:51

Прорыв границы на Сумщине: в ГПСУ сказали, могут ли россияне пойти вглубь области

11:50

Четыре страны готовы ввести свои войска в Украину: в ОП назвали условие

11:36

"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

Реклама
11:29

Сарделька в чешуе: Захарову высмеяли за располневшую фигуру

11:20

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

11:18

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой после скандального развода

11:13

"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

11:08

"Должны взвесить последствия": в РФ перешли к угрозам Польше, что произошло

10:59

Как на украинском языке сказать "подкаблучник": названы четыре меткие фразыВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

10:32

До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогодаФото

10:29

У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

10:28

Крах произошел за 100 лет до нашествия монголов - кто на самом деле развалил РусьВидео

10:24

"Копия отца": сын Тины Кароль сделал неожиданный сюрприз маме на РождествоВидео

10:08

Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

10:02

Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

09:28

Луи, обожающий шоколад, затмил всех во время прогулки: новая выходка принцаВидео

09:26

Почему мы видим "мушки" перед глазами

09:18

Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области

09:14

Гороскоп на завтра 27 декабря: Ракам - неприятности, Водолеям - гость

09:10

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Реклама
08:56

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:25

Взрывы и яркие вспышки в небе: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

07:59

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

06:57

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:10

Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушеммнение

06:10

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаковмнение

06:00

"Останутся на всю жизнь": звезда 1+1 серьезно пострадала от руки косметолога

04:41

Ответ вас поразит: почему школьники в СССР одевались в зайцев и снежинок на Новый год

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ковбоя за 51 секунду

25 декабря, четверг
23:44

Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять