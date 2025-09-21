Украину накроет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Погод в Харькове будет самой теплой 22 сентября. Там температура воздуха повысится до +29.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-poholodanie-kakoy-budet-pogoda-v-blizhayshie-dni-10700051.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 22 сентября

Где температура воздуха опустится до +10 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 22 сентября будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 22 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до 24-27 градусов тепла. Ночью будет прохладно - 11-14 градусов тепла. Похолодание придет в Украину в середине недели.

видео дня

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: ventusky

Погода 22 сентября

В Украине 22 сентября будет небольшая облачность. В этот день осадков не прогнозируют. В Карпатах будет туман. Ветер будет юго-западных со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +29

По данным meteoprog, 22 сентября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +14...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +14...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: meteoprog

Погода 22 сентября в Киеве

В Киеве 22 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред