Украину накроет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 22 сентября
- Где температура воздуха опустится до +10 градусов
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине 22 сентября будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптика Наталки Диденко, 22 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до 24-27 градусов тепла. Ночью будет прохладно - 11-14 градусов тепла. Похолодание придет в Украину в середине недели.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 22 сентября
В Украине 22 сентября будет небольшая облачность. В этот день осадков не прогнозируют. В Карпатах будет туман. Ветер будет юго-западных со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 10-15°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +29
По данным meteoprog, 22 сентября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +14...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +14...+23 градусов.
Погода 22 сентября в Киеве
В Киеве 22 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.
Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.
Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Читайте также:
- Солнце "проснулось": на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури
- Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень
- Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред