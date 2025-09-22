Укр
Читать на украинском
Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2025, 05:01
Эта магнитная буря будет достаточно сильной. Она может спровоцировать ухудшение самочувствия.
магнитная буря
Украину атаковала сильная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под влиянием затяжной магнитная буря. Она внезапно продолжила усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

Предыдущая вспышка магнитной бури была 14 сентября. Тогда её мощность внезапно выросла до семи баллов. На следующий день она стала 6-балльной, но вскоре мощность вновь выросла до семи баллов. 17 сентября сила геомагнитного шторма снизилась до 5-ти баллов, а затем до минимума.

видео дня

20-21 сентября началась новая вспышка магнитной бури. Изначально мощность шторма выросла до трех баллов. Ожидается, что 22 сентября страну накроет сильная магнитной буря - ударит с мощностью пять баллов. После этого она может пойти на спад.

магнитная буря
Украину атаковала сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 2 вспышки класса С. Сообщается, что 22 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 58 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
















