Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

Погода во Львове будет самой прохладной 23 сентября. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 23 сентября

Где температура воздуха опустится до +10 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 23 сентября будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 24 сентября в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится до 14-18 градусов тепла.

В четверг, 25 сентября, стужа усилится. В этот день даже прорвутся первые заморозки в северные, западные и центральные регионы. Ночью 26 сентября заморозки будут на севере, востоке и в центральных областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / фото: ventusky

Погода 23 сентября

В Украине 23 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь на крайнем западе. Ветер будет юго-западных со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°; днем 22-27°, на Волыни, Ровенщине и Львовщине 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 23 сентября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / фото: meteoprog

Погода 23 сентября в Киеве

В Киеве 23 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

