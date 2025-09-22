Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 23 сентября
- Где температура воздуха опустится до +10 градусов
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине 23 сентября будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптика Наталки Диденко, 24 сентября в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится до 14-18 градусов тепла.
В четверг, 25 сентября, стужа усилится. В этот день даже прорвутся первые заморозки в северные, западные и центральные регионы. Ночью 26 сентября заморозки будут на севере, востоке и в центральных областях.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 23 сентября
В Украине 23 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь на крайнем западе. Ветер будет юго-западных со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 10-15°; днем 22-27°, на Волыни, Ровенщине и Львовщине 16-21°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +15
По данным meteoprog, 23 сентября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+23 градусов.
Погода 23 сентября в Киеве
В Киеве 23 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.
Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.
Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
