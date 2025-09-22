Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

Руслан Иваненко
22 сентября 2025, 19:33
108
Кремль перебрасывает резервы на фронт, чтобы продолжить наступление, а ВСУ ведут осторожные, но эффективные оборонительные действия.
ВСУ, Армия РФ
Россия пытается захватить Донецкую область и продвинуться к стратегическим городам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • На востоке Украины продолжаются интенсивные бои
  • Донецкая область - главная цель России
  • Противник пытается продвинуться к ключевым трассам

Полный захват Донецкой области остается ключевой целью России. Сейчас на востоке Украины продолжаются мощные бои, а российские войска могут оказаться в "котле". Такую оценку на "Фабрике новостей" дал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Говорю сейчас не об интенсивности боевых действий - бывали летом моменты и пожестче, но общая напряженность такая сразу в нескольких точках, что я не помню вообще... Вот интенсивность боевых действий не сравнить по напряженности с Авдеевкой и Бахмутом, например. Но напряженность общая намного жестче. И я боюсь делать какие-то прогнозы, потому что у нас откровенно тяжелая ситуация сразу в нескольких местах", - сказал Сазонов.

видео дня

Захват Донецка - сценарий для Путина

По его словам, главным приоритетом Кремля остается Донецкая область, захват которой Путин хочет подать как победу.

"Но ключевое - Донецкая область, потому что для Путина это сценарий выйти красиво. Экономика в России, действительно, трещит. Им бы закончить войну пораньше. И вот, если он захватит Донецкую область, в учебниках истории напишут, мол, Украина "8 лет бомбила Донбасс", народ Донбасса очень страдал, очень просил о помощи, и российский старший брат под руководством великого и мудрого Путина пришел на помощь. И это была СВО - война за освобождение Донбасса", - пояснил военнослужащий.

Сазонов также отметил проблемы на других направлениях, в частности на Харьковщине, где оккупантов сдерживают лишь трудности с переброской тяжелой техники через реку Оскол.

"Пехота лезет горячо", - добавил он, подчеркнув, что сложная ситуация есть и на Сумщине.

Детали боев на Донецком направлении

Военный подробно описал ситуацию на Донецком направлении: "Но для того, чтобы сыграть в эту игру, нужно захватить Донецкую область... Это Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. За нее идут основные бои сейчас. Противник пытается захватить или хотя бы взять под контроль бывшую трассу Харьков-Ростов, сейчас - Харьков-Изюм-Славянск. И он постепенно, понемногу лезет в сторону Лимана, в сторону Яровой, Дробышева...".

Он добавил, что с запада оккупанты также пытаются подобраться к этой трассе - со стороны Доброполья.

"Они запустили туда этого 'зайца'. Уши сейчас ему обрезали, голову пытаемся обрезать - это уже Добропольское направление... Все завязано в один мощный узел. В этой 'голове зайца' - 51-я армия российская... У них были там мощные резервы для наступления. Поэтому, рассчитывая на этот резерв, они продолжают лезть вперед. И мы вгрызаемся, чуть ли не по метру отрезаем эту 'голову зайца'...", - пояснил Сазонов.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Возможный "котел" для российских войск

По его оценке, если действия ВСУ будут успешными, в "котле" окажется большое количество российских солдат, что нанесет врагу беспрецедентный удар. Однако пока командование РФ продолжает перебрасывать войска, что сдерживает наступление ВСУ, которые имеют меньше живой силы.

Оценка Зеленского: поражения России в наступлениях

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает последние наступательные операции России как неудачные. По его словам, три кампании российские войска проиграли из-за значительных потерь личного состава и техники.

"Три компании россияне проиграли. Проиграли, потому что там большое количество жертв среди личного состава и большое количество потерянной техники", - отметил Зеленский, подчеркнув серьезность поражений врага.

Украинский лидер также отметил, что ситуация для РФ развивается значительно хуже, чем они ожидали.

"Путин получает доклады и графики, но, вероятно, полностью этого не осознает", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении и имеют постепенное продвижение. Как сообщил Александр Сырский, за минувшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км² и проведена зачистка и уничтожение противника на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.

На Покровском направлении командование армии России применяет все возможные средства, чтобы захватить Покровск и окружающие села. При этом сами российские военные откровенно недовольны такой тактикой, сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

21 сентября украинские военные обнародовали видео из села Алексеевка Сумской области, где в нескольких местах уже установлены государственные флаги. Как заявил 225-й Отдельный штурмовой полк, в этом населенном пункте оккупанты фактически "закопались" и только мечтают о выживании.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Сазонов

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:31Синоптик
Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

20:04Война
Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Последние новости

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

Реклама
19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

Реклама
17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

Реклама
13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустовВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять