Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

Кратко:
- На востоке Украины продолжаются интенсивные бои
- Донецкая область - главная цель России
- Противник пытается продвинуться к ключевым трассам
Полный захват Донецкой области остается ключевой целью России. Сейчас на востоке Украины продолжаются мощные бои, а российские войска могут оказаться в "котле". Такую оценку на "Фабрике новостей" дал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"Говорю сейчас не об интенсивности боевых действий - бывали летом моменты и пожестче, но общая напряженность такая сразу в нескольких точках, что я не помню вообще... Вот интенсивность боевых действий не сравнить по напряженности с Авдеевкой и Бахмутом, например. Но напряженность общая намного жестче. И я боюсь делать какие-то прогнозы, потому что у нас откровенно тяжелая ситуация сразу в нескольких местах", - сказал Сазонов.видео дня
Захват Донецка - сценарий для Путина
По его словам, главным приоритетом Кремля остается Донецкая область, захват которой Путин хочет подать как победу.
"Но ключевое - Донецкая область, потому что для Путина это сценарий выйти красиво. Экономика в России, действительно, трещит. Им бы закончить войну пораньше. И вот, если он захватит Донецкую область, в учебниках истории напишут, мол, Украина "8 лет бомбила Донбасс", народ Донбасса очень страдал, очень просил о помощи, и российский старший брат под руководством великого и мудрого Путина пришел на помощь. И это была СВО - война за освобождение Донбасса", - пояснил военнослужащий.
Сазонов также отметил проблемы на других направлениях, в частности на Харьковщине, где оккупантов сдерживают лишь трудности с переброской тяжелой техники через реку Оскол.
"Пехота лезет горячо", - добавил он, подчеркнув, что сложная ситуация есть и на Сумщине.
Детали боев на Донецком направлении
Военный подробно описал ситуацию на Донецком направлении: "Но для того, чтобы сыграть в эту игру, нужно захватить Донецкую область... Это Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. За нее идут основные бои сейчас. Противник пытается захватить или хотя бы взять под контроль бывшую трассу Харьков-Ростов, сейчас - Харьков-Изюм-Славянск. И он постепенно, понемногу лезет в сторону Лимана, в сторону Яровой, Дробышева...".
Он добавил, что с запада оккупанты также пытаются подобраться к этой трассе - со стороны Доброполья.
"Они запустили туда этого 'зайца'. Уши сейчас ему обрезали, голову пытаемся обрезать - это уже Добропольское направление... Все завязано в один мощный узел. В этой 'голове зайца' - 51-я армия российская... У них были там мощные резервы для наступления. Поэтому, рассчитывая на этот резерв, они продолжают лезть вперед. И мы вгрызаемся, чуть ли не по метру отрезаем эту 'голову зайца'...", - пояснил Сазонов.
Возможный "котел" для российских войск
По его оценке, если действия ВСУ будут успешными, в "котле" окажется большое количество российских солдат, что нанесет врагу беспрецедентный удар. Однако пока командование РФ продолжает перебрасывать войска, что сдерживает наступление ВСУ, которые имеют меньше живой силы.
Оценка Зеленского: поражения России в наступлениях
Президент Украины Владимир Зеленский оценивает последние наступательные операции России как неудачные. По его словам, три кампании российские войска проиграли из-за значительных потерь личного состава и техники.
"Три компании россияне проиграли. Проиграли, потому что там большое количество жертв среди личного состава и большое количество потерянной техники", - отметил Зеленский, подчеркнув серьезность поражений врага.
Украинский лидер также отметил, что ситуация для РФ развивается значительно хуже, чем они ожидали.
"Путин получает доклады и графики, но, вероятно, полностью этого не осознает", - добавил Зеленский.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении и имеют постепенное продвижение. Как сообщил Александр Сырский, за минувшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км² и проведена зачистка и уничтожение противника на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.
На Покровском направлении командование армии России применяет все возможные средства, чтобы захватить Покровск и окружающие села. При этом сами российские военные откровенно недовольны такой тактикой, сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.
21 сентября украинские военные обнародовали видео из села Алексеевка Сумской области, где в нескольких местах уже установлены государственные флаги. Как заявил 225-й Отдельный штурмовой полк, в этом населенном пункте оккупанты фактически "закопались" и только мечтают о выживании.
О персоне: Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.
Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.
