Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

Руслан Иваненко
22 сентября 2025, 18:45
Юристы объяснили, как новый закон о мобилизации вводит единый реестр военнообязанных и меняет порядок учета граждан.
Новый реестр военнообязанных уменьшит случайные вызовы людей, которые не подлежат мобилизации/ Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, УНИАН

Кратко:

  • Закон №3632-ІХ создает Единый реестр военнообязанных
  • Реестр заработает до конца 2025 года
  • Данные интегрируют с госреестрами и налоговой

В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, который предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных. Система должна заработать до конца 2025 года. Об изменениях в мобилизации сообщил информационно-правовой портал "Советы юриста".

Интеграция реестра с другими государственными базами

Юристы объяснили, что ключевым нововведением станет интеграция реестра с другими государственными базами - Государственным реестром актов гражданского состояния, базами Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел, налоговыми данными и Пенсионного фонда.

видео дня

Это позволит территориальным центрам комплектования и соцподдержки получать актуальную информацию о месте жительства граждан, наличие отсрочек, выезд за границу и избежать дублирования данных.

В Генштабе дали объяснения

В Генштабе отметили, что обновление учета не является "охотой на уклонистов".

"Благодаря новому реестру мы будем знать точнее, кто подлежит мобилизации, а кто - нет. Это позволит сделать процесс более справедливым", - отметил спикер.

В Минобороны предостерегли, что за уклонение от обновления учетных данных могут применяться штрафы или даже административное производство.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства
Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Специалисты подчеркнули, что новая система обеспечит автоматический доступ к актуальным данным, повысит адресность и обоснованность решений и уменьшит количество случайных вызовов людей, которые не подлежат мобилизации.

В то же время уже действует обязанность обновлять данные, подавать информацию о работниках работодателям и усилена ответственность за нарушение мобилизационного законодательства.

Эксперт объяснил, почему мужчины после 60 лет будут иметь ограниченный доступ к контрактной службе

Эксперт по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии для телеканала "Эспрессо" объяснил, что мужчины после 60 лет не будут иметь широкого доступа к контрактной службе в Вооруженных силах Украины. По его словам, это право будет предоставляться только узкому кругу специалистов, чья компетенция критически важна для обороны государства.

Вениславский подчеркнул, что Министерство обороны и Генштаб согласовали идею добровольной службы для мужчин старшего возраста, но в то же время отметили необходимость предотвратить возможные злоупотребления.

"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - отметил он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.

