Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

- Закон №3632-ІХ создает Единый реестр военнообязанных
- Реестр заработает до конца 2025 года
- Данные интегрируют с госреестрами и налоговой
В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, который предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных. Система должна заработать до конца 2025 года. Об изменениях в мобилизации сообщил информационно-правовой портал "Советы юриста".
Интеграция реестра с другими государственными базами
Юристы объяснили, что ключевым нововведением станет интеграция реестра с другими государственными базами - Государственным реестром актов гражданского состояния, базами Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел, налоговыми данными и Пенсионного фонда.
Это позволит территориальным центрам комплектования и соцподдержки получать актуальную информацию о месте жительства граждан, наличие отсрочек, выезд за границу и избежать дублирования данных.
В Генштабе дали объяснения
В Генштабе отметили, что обновление учета не является "охотой на уклонистов".
"Благодаря новому реестру мы будем знать точнее, кто подлежит мобилизации, а кто - нет. Это позволит сделать процесс более справедливым", - отметил спикер.
В Минобороны предостерегли, что за уклонение от обновления учетных данных могут применяться штрафы или даже административное производство.
Специалисты подчеркнули, что новая система обеспечит автоматический доступ к актуальным данным, повысит адресность и обоснованность решений и уменьшит количество случайных вызовов людей, которые не подлежат мобилизации.
В то же время уже действует обязанность обновлять данные, подавать информацию о работниках работодателям и усилена ответственность за нарушение мобилизационного законодательства.
Эксперт объяснил, почему мужчины после 60 лет будут иметь ограниченный доступ к контрактной службе
Эксперт по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии для телеканала "Эспрессо" объяснил, что мужчины после 60 лет не будут иметь широкого доступа к контрактной службе в Вооруженных силах Украины. По его словам, это право будет предоставляться только узкому кругу специалистов, чья компетенция критически важна для обороны государства.
Вениславский подчеркнул, что Министерство обороны и Генштаб согласовали идею добровольной службы для мужчин старшего возраста, но в то же время отметили необходимость предотвратить возможные злоупотребления.
"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - отметил он.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.
Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.
В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.
