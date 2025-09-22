Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

Юристы объяснили, как новый закон о мобилизации вводит единый реестр военнообязанных и меняет порядок учета граждан.

Закон №3632-ІХ создает Единый реестр военнообязанных

Реестр заработает до конца 2025 года

Данные интегрируют с госреестрами и налоговой

В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, который предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных. Система должна заработать до конца 2025 года. Об изменениях в мобилизации сообщил информационно-правовой портал "Советы юриста".

Интеграция реестра с другими государственными базами

Юристы объяснили, что ключевым нововведением станет интеграция реестра с другими государственными базами - Государственным реестром актов гражданского состояния, базами Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел, налоговыми данными и Пенсионного фонда.

Это позволит территориальным центрам комплектования и соцподдержки получать актуальную информацию о месте жительства граждан, наличие отсрочек, выезд за границу и избежать дублирования данных.

В Генштабе дали объяснения

В Генштабе отметили, что обновление учета не является "охотой на уклонистов".

"Благодаря новому реестру мы будем знать точнее, кто подлежит мобилизации, а кто - нет. Это позволит сделать процесс более справедливым", - отметил спикер.

В Минобороны предостерегли, что за уклонение от обновления учетных данных могут применяться штрафы или даже административное производство.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Специалисты подчеркнули, что новая система обеспечит автоматический доступ к актуальным данным, повысит адресность и обоснованность решений и уменьшит количество случайных вызовов людей, которые не подлежат мобилизации.

В то же время уже действует обязанность обновлять данные, подавать информацию о работниках работодателям и усилена ответственность за нарушение мобилизационного законодательства.

Эксперт объяснил, почему мужчины после 60 лет будут иметь ограниченный доступ к контрактной службе

Эксперт по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии для телеканала "Эспрессо" объяснил, что мужчины после 60 лет не будут иметь широкого доступа к контрактной службе в Вооруженных силах Украины. По его словам, это право будет предоставляться только узкому кругу специалистов, чья компетенция критически важна для обороны государства.

Вениславский подчеркнул, что Министерство обороны и Генштаб согласовали идею добровольной службы для мужчин старшего возраста, но в то же время отметили необходимость предотвратить возможные злоупотребления.

"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - отметил он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.

