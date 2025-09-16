Укр
В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

Юрий Берендий
16 сентября 2025, 16:15
Часть студентов может потерять отсрочки от мобилизации, если Верховная Рада примет законопроект № 13634, который ужесточает правила их получения.
В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку
Мобилизация 2025 - кто из-за новых изменений может потерять отсрочку / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Кто потеряет отсрочку от мобилизации 2025
  • Какие условия мобилизации студентов Украина 2025
  • Кто из студентов может потерять отсрочку

Верховная Рада рассматривает законопроект № 13634, который может радикально изменить правила отсрочек от мобилизации, особенно для студентов, учащихся профтехучилищ и педагогов. Если его примут, право на отсрочку сохранят только те, кто соответствует ряду новых строгих условий, таких как ограничения по возрасту, форме обучения и срокам образовательных программ. Для многих это будет означать, что академические отпуска, повторные курсы или поступление после 25 лет уже не будут основанием для освобождения от призыва.

Главред выяснил, кто уже скоро может потерять право на отсрочку.

Отсрочка от мобилизации 2025 Украина - что предлагает законопроект № 13634

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №13634, касающийся прав педагогических работников и соискателей образования. Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, документ гарантирует сохранение государственных гарантий в сфере образования даже в условиях военного положения. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

В то же время авторы законопроекта отмечают, что он должен ликвидировать пробелы в законодательстве, которые позволяли избегать мобилизации. Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности уточняет условия предоставления отсрочки для учащихся профессионально-технических заведений, студентов колледжей и университетов.

Бронирование, инфографика Главред
Кого можно забронировать от мобилизации / Инфографика: Главред

Кто получит право на отсрочку 2025 года

Законопроект об изменениях в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет новые правила отсрочки от призыва в 2025 году. Она будет предоставляться ученикам профтехов и колледжей только при условии, что обучение начато не позднее года достижения 25-летнего возраста, форма обучения является дневной или дуальной, а образование приобретается впервые на этом уровне. Такие же требования будут действовать и для студентов вузов.

Кроме того, Кабмин предлагает ограничить отсрочку стандартным сроком обучения, определенным образовательной программой (последовательное образование).

Право на отсрочку также будут иметь докторанты, врачи-интерны и резиденты, однако только в случае, если это их первое образование соответствующего уровня.

Таким образом, нововведения унифицируют правила и сделают невозможным получение второго или третьего образования во избежание мобилизации.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Кто потеряет право на отсрочку 2025 года

Право на отсрочку от мобилизации будет оставаться только за студентами дневной или дуальной формы обучения, которые укладываются в установленный срок своей образовательной программы.

Например, если бакалаврская программа началась в сентябре 2023 года, ее завершение должно прийтись на июнь 2027-го. В случае перевода на продленный срок из-за академотпуска, пересдачи или отчисления с последующим восстановлением, после июня 2027 года студент выходит за пределы расчетного срока и автоматически теряет право на отсрочку.

Таким образом, больше нельзя будет искусственно затягивать обучение, чтобы оставаться студентом только во избежание мобилизации. Любые перерывы в обучении, академотпуска или повторное прохождение курса будут означать потерю отсрочки от мобилизации в Украине.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация студентов Украина 2025 - что такое последовательное образование для получения отсрочки

Последовательное образование означает получение нового образовательного уровня только после завершения предыдущего в соответствии с определенной образовательной иерархией. Об этом в комментарии "РБК-Украина" объяснила военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая.

"Простым языком, после школы - поступление в колледж или университет, после бакалавра - поступление на магистратуру. После магистратуры - поступление в аспирантуру. То есть те лица, которые получают образование не последовательно, не смогут получить отсрочку от мобилизации", - рассказывает Диана Терновая.

По ее словам, отсрочка не предусмотрена для тех, кто учится на заочной или вечерней форме, а также для отчисленных студентов.

Отсрочка для преподавателей 2025 - новые правила

В законопроекте предлагается предоставить отсрочку от мобилизации работникам учебных заведений и ученым, которые имеют научную степень. Речь идет о научных и научно-педагогических сотрудниках университетов, работников научных учреждений и организаций, а также педагогических работников учреждений профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) и общего среднего образования. Отсрочка будет распространяться только на тех, кто работает по основному месту работы минимум на 0,75 ставки.

Ожидается, что принятие этого закона положительно повлияет на качество образования, повысит мотивацию граждан к последовательному получению знаний, сделает невозможным использование обучения как способа избежания службы и будет способствовать укреплению правопорядка в образовательных учреждениях.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации
Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред - инфографика

Новые правила получения отсрочек для студентов и преподавателей - позиция МОН

Министр образования Оксен Лисовый отметил, что студенты, которые учатся в непоследовательном порядке, а также те, кто начал получать образование за рубежом после 24 февраля 2022 года, пытаются через суд обжаловать законодательную норму об отсрочке от мобилизации. Она не распространяется на тех, кто получает образование повторно или в иностранных заведениях.

Лисовый объяснил такое ограничение тем, что после начала полномасштабного вторжения многие мужчины начали повторно поступать в учебные заведения, в том числе на уже полученный или даже более низкий уровень образования, чтобы избежать мобилизации.

Лисовый подчеркнул, что за последние шесть месяцев заметно возросло количество военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые обучаются последовательно на основе базового или полного среднего образования и пользуются отсрочкой. По его словам, соискателей профтехобразования в возрасте старше 25 лет стало 17 338, а профессионального предвысшего образования – 75 618.

"Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования по определению возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет давать право на отсрочку при мобилизации", - указывает Лисовый.

Когда вступят в силу новые правила получения отсрочек для студентов

Адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что речь идет не о действующем законе, а лишь о законопроекте №13634 о мобилизации. Сейчас документ находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины и может быть как принят в предложенной редакции, так и изменен или даже полностью отклонен.

Как оформить отсрочку 2025 - Кто имеет право на отсрочку 2025 по новому закону

Подать заявление на отсрочку от мобилизации можно в любое время, поскольку закон не определяет четких сроков для обращения в ТЦК и СП. Юрист Марина Бекало отмечает, что главное сделать это до начала прохождения военной службы, то есть до момента отправки на сборный пункт или зачисления в списки личного состава воинской части.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства
Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Если военнообязанный получает повестку для прохождения ВВК или уточнения данных, рекомендуется сразу подавать заявление на отсрочку. Его форма закреплена постановлением Кабмина №560, а к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на отсрочку. Комиссия при ТЦК и СП рассматривает такое обращение в течение семи дней и принимает решение - предоставить отсрочку или отказать.

"При необходимости комиссия направляет запросы в соответствующие учреждения и организации для подтверждения обстоятельств, дающих право на отсрочку. В таком случае комиссия принимает решение на следующий день после получения ответов на такие запросы. В зависимости от принятого решения, комиссия выдает справку о предоставлении отсрочки или обоснованный письменный отказ, который может быть обжалован в судебном порядке. На время принятия решения комиссией ТЦК и СП военнообязанный не направляется на военно-врачебную комиссию (ВВК) и соответственно не может быть призван на военную службу", - пояснила ТСН.ua адвокат.

Для мужчин, забронированных за предприятиями или организациями, после получения работодателем выписки из приказа о бронировании обязательным является постановка на специальный учет в ТЦК и СП. Только после этого они официально считаются освобожденными от призыва.

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
