Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем рекорд кино

Полнометражная лента Антона Птушкина "Антарктида" стал рекордсменом в Украине.

https://glavred.info/starnews/film-ptushkina-antarktida-stal-absolyutnym-rekordsmenom-v-chem-rekord-kino-10698551.html Ссылка скопирована

Антон Птушкин снял кино про Антарктиду / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Кратко:

Какой рекорд побил фильм "Антарктида"

Что о нем известно

Украинский блогер и путешественник Антон Птушкин снял свой второй полнометражный фильм "Антарктида", который побил рекорд.

Как сказано на официальной странице киноленты в Instagram, более 200 тысяч зрителей собрал в кинотеатрах фильм "Антарктида" за первые две недели проката. "Это абсолютный рекорд для документальной ленты в Украине", - сказано на странице.

видео дня

Фильм Птушкина стал рекордсменом / Скриншот YouTube

Как пишет Forbes Ukraine, за две недели фильм собрал в кинотеатрах больше людей, чем три самых кассовых документальных фильма 2024 года вместе.

Фильм Птушкина стал рекордсменом / Скриншот YouTube

"Так, фильм "Яремчук: Бесподобный мир красоты" завершил прокат с 99608 проданными билетами и 12,3 млн грн бокс-офиса, по данным Film.ua Distribution. Лента "20 дней в Мариуполе" собрала 65 689 человек в кинозалах и почти 9 млн грн кассы, а фильм "Мы были рекрутами" – 32 379 зрителей и 5,2 млн грн согласно отчету Kyiv Media Week 2024 White Paper. При условии, что средняя стоимость билета в кино составляет 132 грн, бокс-офис "Антарктиды" в первые две недели проката мог составлять от 25 млн грн до 30 млн грн", - пишут аналитики издания.

Фильм "Антарктида" Антона Птушкина

Фильм "Антарктида" снял украинский путешественник Антон Птушкин. Он рассказывает и показывает работу украинских полярников на станции Академик Вернадский. Телеведущий пробыл на станции вместе с учеными неделю в марте 2025 года. Первый фильм Птушкина "Мы, наши любимцы и война" вышел в кинотеатрах в апреле 2024 года.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

Напомним, ранее Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072года. "Решение может связано с критикой жесткого нападения террористической России на Украину.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Антон Птушкин Антон Птушкин - украинский радио- и телеведущий, диджей и видеоблогер. Заслуженный журналист Украины. В 2017 году стал ведущим нового сезона шоу путешествий "Орёл и решка" вместе с Анастасией Ивлеевой. В июле 2018 года Антон Птушкин объявил о своем уходе из "Орла и решки". После ухода продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала на YouTube. В 2020 году основал компанию ООО "Всё сам", основной деятельностью которой является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. В марте 2024 года документальный фильм Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война" открыл 12-й кинофестиваль Doc Kyiv Fest.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред