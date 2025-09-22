Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

Для оккупантов Купянск является переходным городом, ведь для них значительно важнее захватить соседний населенный пункт.

Что происходит на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: 199 НЦ ДШВ ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Лакийчук:

Россияне пытаются просочиться в Купянск

Целью врага является захват важной железной дороги

Захват Купянска оккупантам пока не по зубам

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают активно атаковать Купянск. Отдельные группы противника просачиваются в северные районы города и пытаются закрепиться в многоэтажках.

В интервью Главреду руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук рассказал, что выбить россиян из многоэтажек будет сложно, если они там закрепятся.

Почему Россия грезит захватом Купянска

Эксперт пояснил, что вражеские войска будут всеми способами пытаться захватить город, чтобы перерезать логистику Сил обороны и получить преимущество в использовании железной дороги, которая простирается вдоль линии фронта от Харькова до Луганщины. Это позволит армии РФ маневрировать силами.

Купянск / Инфографика: Главред

Какая следующая цель врага после Купянска

Если оккупантам таки удастся захватить город, они не остановятся в нем, а будут прорываться к поселку Купянск-Узловой, что в 8 километрах. Именно этот населенный пункт является более приоритетным для противника.

"Это железнодорожный узел, который тянется на несколько направлений: на запад - в сторону Харькова, на юг - на Лиманское направление, на восток - на оккупированное Сватово, а на север - на Валуйки Белгородской области и Воронежскую область, где у россиян тыловые районы", - пояснил Лакийчук.

Что происходит на левобережье реки Оскол

Россияне еще зимой этого года начали создавать на западном берегу реки Оскол плацдарм. С севера у противника был успех в этом направлении, но на юге армия РФ "забуксовала".

"Но ситуация на левобережье Оскола для нас неприятная. В секторе между Двуречной и Сеньковым, который охватывает примерно 20 километров, сосредоточены наши силы. У них за рекой, а давление идет с трех сторон. Поэтому ситуация там станет еще сложнее", - отметил эксперт.

Сейчас украинские военные получили задание локализовать и ликвидировать российские группировки, которые попали на север Купянска. Военное командование Украины утверждает, что тактические успехи РФ можно будет нивелировать.

"Операторы дронов активно работают над ближними переправами на севере Купянска и в районе Радьковки, откуда давит враг, а авантюра с трубой уже получила ответ со стороны Сил обороны Украины. Россияне и в дальнейшем будут пытаться прорвать украинскую оборону, но Купянск как минимум в краткосрочной перспективе им не по зубам", - подытожил Лакийчук.

Кто руководит оккупантами на Купянском направлении

Главред писал, что СМИ выяснили, что наступлением российских оккупантов на Купянск руководит бывший украинский офицер, предавший Украину в 2014 году, Сергей Стороженко.

Отчеты за авторством Стороженко, касающиеся темпов наступления на Купянск, поступают к начальнику генерального штаба РФ Валерию Герасимову.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по информации военных, для наступления на Купянск враг трубу пока не использует. Однако оккупанты постоянно пытаются проникнуть в город малыми группами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российские военные, которым удалось пробраться в центр Купянска на Харьковщине, будут ликвидированы.

Накануне также стало известно, что на Купянском направлении боевая обстановка остается напряженной. Купянск является стратегической целью для российских оккупантов, которые накапливают силы вблизи Радьковки и Голубовки.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

