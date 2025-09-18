Укр
Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

Виталий Кирсанов
18 сентября 2025, 21:22
Группировкой россиян, которая пытается наступать на Купянск, руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко.
Стороженко перешел на сторону российских оккупантов в 2014 году
Стороженко перешел на сторону российских оккупантов в 2014 году / коллаж: Главред, фото: bbc.com

Кратко:

  • Стороженко перешел на сторону российских оккупантов в 2014 году
  • Стороженко начинал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины
  • Стороженко причастен к ряду военных преступлений

Бывший украинский офицер, который предал Украину в 2014 году, сейчас командует наступлением российских оккупантов на Купянск. Мужчина, который родился в Харьковской области и служил в Вооруженных силах Украины, сейчас воюет против украинцев. Об этом сообщает BBC News Украина.

Отмечается, что группировкой россиян, которая пытается наступать на Купянск, руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко. Он перешел на сторону российских оккупантов еще в 2014 году.

видео дня

Отчеты за авторством Стороженко, касающиеся темпов наступления на Купянск, поступают к начальнику генерального штаба РФ Валерию Герасимову.

Кто такой Сергей Стороженко

Стороженко, уроженец села Мурафа на Харьковщине, начинал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины. Там он вырос от командира роты до командира бригады. Был заместителем командира украинского миротворческого контингента в Косово - в составе сил KFOR

Стороженко предал Украину во время аннексии Крыма российскими оккупантами в 2014 году. Уже через неделю после псевдореферендума о "присоединении Крыма" он получил российский паспорт, а впоследствии возглавил созданную россиянами 126-ю бригаду береговой охраны.

Сам Стороженко утверждал, что якобы ушел в отставку во время событий на полуострове, в частности подал соответствующий рапорт. Он уверял, что не предпринимал никаких действий - ни против Украины, ни против России.

Однако его бывшие коллеги говорят, что Стороженко врет. Офицер активно агитировал украинских военных изменять присяге: сдавать оружие и переходить на сторону россиян. Также он оказывал оккупантам много помощи, будучи при этом еще в рядах Вооруженных сил.

Бывший представитель ВСУ в Крыму и военный обозреватель полковник Владислав Селезнев, который лично был знаком со Стороженко, считает, что россияне просто купили того. В частности, Стороженко был замешан в схемах вывоза гуманитарной помощи из части "налево".

"Я думаю, в 2014-м ему сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться... Он был неплохим офицером и заботился о репутации, но ключевое испытание, когда жизнь показывает, кто есть кто, - он не прошел", - сказал Селезнев.

Участие в войне против Украины

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Стороженко возглавлял штаб 35-й армии ВС РФ из состава Восточного военного округа. Это военное соединение вело бои на территории Харьковской области. 35-ю армию полностью разбили в начале июня 2022 года в боях за Изюм.

Стороженко причастен к ряду военных преступлений, в частности отдавал приказы бить ракетами по Сумах. В 2023 году российский диктатор Владимир Путин оценил служение коллаборанта в звание генерал-лейтенанта и предоставил ему должность командующего 6-й армии, которая пытается взять Купянск.

Что известно о боях в Купянске - мнение военного

Как писал Главред, россияне не способны полностью оккупировать Купянск в краткосрочной перспективе. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Громадського радіо". Он добавил, что работы по обороне города ведутся напряженно и усиленно.

"По моему убеждению, в краткосрочной перспективе враг не имеет возможности оккупировать в полной мере Купянск", - сказал командир.

По его словам, диверсионно-разведывательные группы выполняют две задачи, первая из которых - политическая. Россияне маскируются под гражданских, пробираются к узнаваемым локациям в Купянске, разворачивают российский флаг и дают возможность дрону снять кадры для создания фейкового впечатления якобы контроля города.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытались проникнуть в Купянск через газотранспортную трубу, однако украинские силы обороны снова нанесли по ней удар. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что бои в городе остаются чрезвычайно тяжелыми.

На Покровском направлении Донецкой области боевые действия продолжаются уже более года. Ситуация осложняется тем, что российская армия постепенно ослабляет ВСУ, установив контроль над всеми путями снабжения и создав "зону уничтожения" с помощью дронов, пишет Sky News.

В то же время информация о якобы продвижении войск РФ к центру Купянска не соответствует действительности. Это опроверг представитель ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск Купянское направление Купянск-Узловой Фронт
