Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

Войска РФ пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы создать плацдарм для наступления на Степногорск и южные окраины Запорожья, указывают в ВСУ.

https://glavred.info/front/rossiyane-rvutsya-k-okrainam-v-vsu-predupredili-ob-ugroze-dlya-mnogosottysyachnogo-goroda-10700330.html Ссылка скопирована

В ВСУ раскрыли планы врага по наступлению на Запорожье / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Враг продолжает наступление на Запорожском направлении

Россиянам нужен плацдарм для продвижения к окраинам Запорожья

Российские оккупационные войска пытаются выйти на окраины Приморского на Ореховском направлении, стремясь продвинуться ближе к границам Запорожья. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Укринформ.

"На направлении Приморское-Плавни-Каменское противник ежедневно проводит свои штурмовые действия, пытаясь окончательно захватить населенные пункты Каменское и Плавни, и пытается выйти на окраины Приморского", - рассказал он. видео дня

По его словам, противник нацелен на захват этих населенных пунктов, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Степногорск и движения вдоль бывшего Каховского водохранилища в направлении Кушугума и Балабино, которые фактически являются южными пригородами Запорожья.

Волошин добавил, что украинские военные активно противодействуют этим попыткам, проводят поисково-ударные операции и уничтожают группы противника, которые пытаются прорваться к населенным пунктам.

Какова цель наступления РФ в Запорожской области

Как писал Главред, военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев сообщил, что Россия перебрасывает оперативные резервы на Запорожское направление, в частности 76-ю дивизию Воздушно-десантных войск. Цель оккупантов в Запорожской области - улучшить тактическое положение и достичь расстояния, с которого можно установить огневой контроль над областным центром.

"Они также будут пытаться военным путем установить полный контроль над Запорожской областью, и я не исключаю сценария дестабилизации на Херсонском направлении, а именно имитации проведения широкомасштабной десантной операции. Информационная активность по поводу возможности реализации десантной операции на Херсонщине уже была", - указывает он.

Война России против Украины - что известно о боях на Запорожском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские войска уже несколько месяцев ведут ожесточенные бои за Каменское и Плавни, используя фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию. В течение всего лета они пытаются выбить украинские подразделения из этих населенных пунктов, но безуспешно.

В то же время Силы обороны совместно с партизанами уничтожили командный пункт армии РФ на оккупированной территории Запорожской области. В результате атаки погибли 17 офицеров, среди них два подполковника, и один рядовой 35-й общевойсковой армии.

Кроме того, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что оккупанты перебрасывают свежие подразделения, пытаясь прорваться к Каменскому.

Другие новости:

Об источнике: Силы обороны юга Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред