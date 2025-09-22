Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Россияне распространяют фейки о якобы окружении Купянска, ситуация остается сложной, но контролируемой украинскими силами, указывают в ВСУ.

Россияне заявили об окружении Купянска, что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

О чем сообщили в ОСУВ "Днепр":

Ситуация на Купянском направлении подобна Покровскому

Враг пытается зайти в город с севера

Купянск не находится в окружении

Российские оккупанты заявляют об окружении города Купянск на Харьковщине и почти полной оккупации населенного пункта. Однако, эта информация, несмотря на непростую ситуацию на этом направлении, не соответствует действительности. Об этом в эфире Общественного заявил ручник ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Он сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Купянск с северного направления. Ситуация остается сложной, однако об окружении города речь не идет.

По его словам, ситуация вокруг Купянска напоминает Покровск, хоть и в меньшем масштабе. Россияне преимущественно пытаются продвигаться именно с севера, используя для этого имеющиеся инфраструктурные и географические возможности.

В то же время украинские подразделения сопротивляются и пытаются не допустить выполнения планов противника.

Спикер подчеркнул, что в российских медиа распространяют искаженную картину событий, выдавая ложную информацию о якобы окружении и почти захвате города.

"На самом деле этого нет, к счастью. Но ситуация в Купянске непростая", - подчеркнул Трегубов.

Чем для россиян важен Купянск - мнение эксперта

Как писал Главред, Купянск на Харьковщине нужен российским оккупантам как плацдарм для дальнейшего охвата с севера городов Славянск и Краматорск в Донецкой области. Это видно по скоплению войск, пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. По его словам, Купянск также рассматривается как резервная опора для наступления в сторону Лиманского направления.

"С юга россияне движутся по Покровско-Краматорско-Константиновскому направлению. Это понятно с точки зрения количества концентрации сил. Также они пытаются нанести фланговый удар с Лиманского направления, чтобы срезать весь Северский выступ", - отметил он.

Бои за Купянск - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска ведут наступление на Купянск Харьковской области с нескольких направлений, пытаясь прорваться в город. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов.

Как выяснила BBC News Украина, штурмом Купянска руководит бывший украинский офицер, который в 2014 году изменил присяге. Уроженец Харьковщины, ранее служивший в ВСУ, сейчас воюет на стороне российских оккупантов.

Обстановка на Купянском направлении остается напряженной. Этот город является важной стратегической целью для РФ, которая стягивает войска в районе Радьковки и Голубовки, сообщили в 10-м армейском корпусе ВСУ.

Об источнике: ОСУВ "Днепр" Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

