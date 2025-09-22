Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить только одну стратегическую наземную операцию.

https://glavred.info/ukraine/pod-ugrozoy-dva-strategicheskih-goroda-prognoz-novogo-nastupleniya-rf-10700312.html Ссылка скопирована

ВСУ дают отпор оккупантам РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Важное из заявлений Лакийчука:

Скорее всего, россияне будут продолжать наступательную операцию на Донбассе

Не исключен вариант с переброской войск в направлении Сум или Харькова

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук заявил о том, что на сегодня страна-агрессора РФ проводит две стратегические операции.

"Наземная, которая включает боевые действия на Донбассе и других фронтах войны, и воздушная - ее тоже можно назвать наступательной. Массированные удары - это составляющая стратегической наступательной операции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить только одну стратегическую наземную операцию. Например, исключительно на Донбассе или каком-то другом направлении.

"Скорее всего, россияне будут продолжать наступательную операцию именно на Донбассе. Для проведения второй операции параллельно им нужно вдвое больше сил. Сейчас враг не сможет провести новую стратегическую наступательную операцию, например, в Украине на юге, или против государств Балтии или Польши. Пока силы Путина скованы на Донбассе, нашим соседям бояться нечего", - не исключает он.

Аналитик не исключает, что если россияне добьются определенного успеха на Донбассе и достигнут своих целей в рамках стратегической операции, то будут перегруппировывать силы.

"При таком сценарии перемещение сил на юг станет логичным шагом. Не исключен вариант с переброской войск в направлении Сум или Харькова, но, скорее всего, под угрозой будет именно юг", - предупреждает он.

Лакийчук добавил, что в прошлом году россияне накапливали силы и рассчитывали на проведение именно двух операций параллельно.

"Однако из-за событий в Курской и Харьковский областях они не смогли провести перегруппировку - не хватило сил. Можно предположить разные сценарии, но если россияне не добьются успехов на Донбассе, вряд ли они смогут параллельно запустить еще одну стратегическую операцию", - резюмировал он.

Наступление РФ: мнение эксперта

Военное наступление российских войск летом не принесло желаемых результатов, поэтому, по мнению военного обозревателя Дениса Поповича, противник готовится реализовать свои планы уже осенью. В частности, ожидается, что враг может сосредоточить усилия на попытках окружить Покровск и Мирноград, а также продвинуться в направлении Константиновки.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали большое наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.

Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред