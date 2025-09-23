Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударить

Отсутствие реакции НАТО и Европы на провокацию с российскими дронами в Польше только поощряет дальнейшие провокации оккупантов.

Свитан сказал, по каким странам РФ может скоро ударить

Основные тезисы Свитана:

Отсутствие реакции НАТО и Европы пригласило Россию к дальнейшим провокациям

Далее РФ может устроить провокации не только против Польши, но и против других стран

Поскольку НАТО и Европа никак не отреагировали на провокации страны-агрессора России с дронами в Польше, это еще больше поощрило РФ к подобным действиям.

Далее Россия может устроить провокации не только против Польши, но и против других стран. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

Отсутствие реакции НАТО и Европы пригласило страну-агрессора Россию к дальнейшим провокациям, это называется "угостила". Если Россию угощают, то почему бы ей и не угоститься? Потому что следующей будет не только Польша - под удар РФ могут попасть Норвегия, Швеция, Финляндия, страны Балтии, Румыния и Болгария", - сказал Свитан.

Он считает, что дальше такие провокации будут более болезненными для стран НАТО.

"Каким методом осуществлять эти провокации - россияне уже будут придумывать сами. Могут быть задействованы беспилотники с боевой частью, те же самые "Герани", или ракеты (с обманкой или боевые)", - сказал эксперт.

В то же время Свитан отмечает, что россияне после каждой такой провокации будут заявлять, якобы они к ней не причастны.

"А россияне после выполнения очередной провокации будут валять дурака и скажут: "Я не я, хата не моя, это была не наша ракета, а украинская". Ведь 30 лет назад свои ракеты мы отдали России, поэтому может быть и такая провокация. В частности, Х-55 и Х-22 пошли в Россию на ура. Например, где-то в районе Балтики россияне могут выпустить Х-22, а эти ракеты опасны, они могут дойти даже до Бельгии и Дании. У России хватит мозгов сделать следующий шаг более кровавым", - добавил Свитан.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

