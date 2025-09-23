Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

Избавиться от пятен на коврах будет очень просто, если воспользоваться одним простым средством.

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как быстро почистить ковер на полу

Какое эффективное средство для чистки ковров

Ковры делают дом теплым и уютным, но нет ничего хуже, чем случайно пролить на них что-то, ведь выведение пятна с ткани может занять вечность. Почистить ковер может быть трудно, поскольку он изготовлен из плотно сплетенных волокон, которые хорошо впитывают влагу и склонны к накоплению пятен.

Если грязь накапливается в ткани, это также может способствовать появлению неприятных запахов, избавиться от которых также будет непросто.

Эксперт по Cleanzen Джулианна рассказала, как избавиться от пятен на коврах без какого-то сложного оборудования, пишет express.co.uk. Она отметила, что большинство пятен с ковров можно удалить с помощью кукурузного крахмала.

"Мягкая мебель и ковровое покрытие со временем могут приобретать неприятный запах, а также могут быть загрязнены различными пятнами и разводами. Вам не нужно использовать химические дезодоранты или методы влажной чистки, чтобы освежить эти участки. Вместо этого посыпьте пятна и разводы кукурузным крахмалом или распределите его по всей поверхности, чтобы устранить затхлые запахи", - рассказала эксперт.

Кукурузный крахмал обладает высокой абсорбирующей способностью. Большинство пятен, таких как разливы пищи, состоят из остатков жира, которые могут создавать стойкие пятна, но кукурузный крахмал поглотит любое масло, что поможет ослабить пятно.

Кукурузный крахмал может глубоко врезаться в волокна ковра и поглощать влагу и жир из пятна, поэтому его будет гораздо легче удалить.

Если пятно новое, нужно очень быстро промокнуть его чистой тряпкой, чтобы удалить лишнюю жидкость. Нельзя тереть пятно, поскольку из-за этого оно может еще больше въесться в волокна ковра.

Однако, если это старое пятно, можно сбрызнуть его небольшим количеством белого уксуса, чтобы размягчить его и сделать кукурузный крахмал более эффективным.

Затем надо просто щедро посыпать грязный участок ковра кукурузным крахмалом. Оставить его по крайней мере на 15 минут, чтобы он впитал масла, жир и влагу.

По истечении времени тщательно пропылесосить участок, чтобы удалить кукурузный крахмал. Если остались остатки, осторожно промокнуть их влажной тряпкой.

