Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан

Россия будет бить по Европе, чтобы заставить ее помогать Украине, считает полковник запаса Роман Свитан.

НАТО надо приготовиться ловить ракеты РФ, следующие могут полететь ко дню рождения Путина – Свитан / Коллаж: Главред

С дня, когда 19 российских дронов вторглись в воздушное пространство страны-члена НАТО – Польши, прошло более чем достаточно времени, чтобы Альянс дал России адекватный ответ. После инцидента Польша даже задействовала 4-ю статью Устава НАТО, но в итоге прозвучали лишь политические заявления, а Трамп вообще сказал, что это было "ошибкой". А вот сколь-нибудь жесткой реакции не последовало. И уже спустя пару дней после вторжения российских дронов в Польшу российский беспилотник залетел в еще одну страну НАТО – Румынию. Правда, в российском посольстве в Румынии сказали, что это было НЛО, а выраженный Бухарестом России протест назвали "надуманным и необоснованным".

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал Главреду, чем опасна беззубая реакция НАТО на провокации России против европейских стран, какие цели преследовал Путин, отправляя дроны в Польшу, и причем тут Украина, почему новые атаки РФ грозят стать более кровавыми, а также когда и по каким странам Россия может нанести новый удар.

Как вы оцениваете военную и политическую реакцию НАТО и стран Запада на инциденты с российскими беспилотниками, которые вторглись в Польшу и Румынию? Насколько адекватной она была?

Это была провокация "вторжение", то есть было реальное вторжение без продолжения, односторонняя операция. Задачей этой операции РФ было изучение алгоритма противодействия противника: кто и с какой стороны поднимал самолеты, какие борта поднимались, какие позывные использовались, какой алгоритм действий авиации и ПВО, каково расположение ракетно-зенитных комплексов, использование воздушных локаторов, радиотехнических войск и т.д. Это чисто прикладное военное значение. Иными словами, это была разведка боем.

А вот геополитической задачей России была попытка нащупать красную черту, за которую нельзя переходить.

Налетом дронов на Польшу Россия пыталась нащупать красную линию НАТО, отметил Свитан / Фото: @WarNewsPL1

Вообще, российские провокации начались раньше – с захода российского Ми-8 в воздушное пространство Эстонии, что произошло до вторжения 19 беспилотников в Польшу и одного в Румынию. Это целая плеяда действий, которые россияне предприняли перед и во время проведения российско-белорусских учений в Беларуси "Запад-2025". Аналитики предупреждали о возможности российских провокаций во время учений, что и произошло.

Проанализировать реакцию НАТО или Европы на действия России сложно, поскольку никакой реакции не было, анализировать нечего.

Адекватной реакцией на заход в воздушное пространство Польши российских беспилотников было бы уничтожение как минимум мест производства этих дронов. Несколько десятков Tomahawk должны были полететь в Алабугу и Ижевск. Но этого не было сделано. Все свелось к тому, что вызвали посла РФ, сказали "ай-ай-ай", выписали ноту протеста, и все. Так обычно реагируют на пограничные инциденты, но здесь была провокация "вторжение". Ведь залетел не один Ми-8, не один беспилотник, а почти два десятка БПЛА зашли на территорию страны НАТО, и по ним было применено оружие. А применение оружия – это важный момент, поскольку это значит, что такие действия были восприняты как вторжение.

Отсутствие реакции на вторжение РФ в воздушное пространство Польши свидетельствует о том, что на данный момент НАТО не готово отвечать на вызовы. Так что Россия красную линию не нащупала, а, значит, продолжит ее искать: дальше в ход пойдут боевые беспилотники либо крылатые ракеты. К слову, одна крылатая ракета Х-55 заходила на территорию Польши в 2022 году. Так что дальше Россия отправит либо крылатые ракеты (обманки) типа Х-55, либо боевые дроны или крылатые ракеты. Странам НАТО нужно приготовиться ловить дальние средства поражения РФ на своей территории, раз они не хотят отвечать и показывать красную линию, которую нельзя переступать российской военщине.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, чем опасна беззубая реакция НАТО на провокации России против европейских стран, и почему новые атаки РФ будут более кровавыми:

Почему, на ваш взгляд, НАТО так вяло, а точнее никак не отреагировало на провокации? Времени уже было достаточно. Альянс не захотел дать ответ, не смог или не готов к серьезному противостоянию с Россией?

Решение стран НАТО фактически принимается в одном центре – в Пентагоне. А Пентагон решил… отправить своих наблюдателей на российско-белорусские учения, поручкаться, пообниматься и попытаться решить вопрос, не поднимая его. Естественно, в такой парадигме никакого удара по Алабуге и Ижевску просто быть не могло.

Пока Трамп не сменит людей в своей администрации, мы будем видеть на все такую – никакую – реакцию, которую невозможно анализировать, потому что ее нет.

Что должна сделать Россия, чтобы НАТО дало такой ответ, который бы отбил у Москвы охоту испытывать Альянс на прочность и проверять, где кончается терпение Запада? Каким должен был быть ответ, помимо ударов по Алабуге и Ижевску?

Как минимум должно было быть разворачивание определенных сил вдоль линии границы и на основных направлениях возможных дальнейших провокаций РФ. Это сделали только поляки с некоторым усилением: помогли немного французы и немцы, но все это несерьезно.

Также в ответ страны НАТО должны были прекратить все контакты с Россией, начиная с дипломатических (даже Польша до сих пор не разорвала дипломатические контакты с Россией) и заканчивая экономическими. То есть нужен был полный разрыв отношений со страной-агрессором. А после провокации "вторжение" Россия уже может считаться страной-агрессором по отношению к странам НАТО, потому что агрессия против одной страны Альянса означает агрессию против всего НАТО.

Россия не нащупала красную линию НАТО и продолжит ее искать, в ход пойдут боевые беспилотники или крылатые ракеты, отметил Роман Свитан / Фото: kremlin.ru

Однако этого не было сделано. Мы должны были увидеть целый комплекс действий – дипломатических и военных. Как я уже отметил, натовцы должны были нанести удары по производствам этих беспилотников. Если вскоре в воздушное пространство стран НАТО зайдут российские крылатые ракеты, нужно будет бить по пусковым установкам, складам, где эти ракеты хранятся, и производствам. В основном все самое интересное – в Москве и Подмосковье. Не говоря уж об ударах по центрам принятия решений.

Если ничего не будет делаться, Путин постоянно будет эскалировать и увеличивать давление на страны НАТО, ища красную линию, которую ему нельзя переходить. Пока что Путин ее не нащупал.

Так где же у НАТО эта "красная линия"? После каких действий России НАТО даст адекватный ответ?

Думаю, что красной линией станет нанесение российскими боевыми средствами поражения реального ущерба военному объекту, находящемуся на территории одной из стран НАТО, или российский удар, который приведет к гибели большого количества гражданских в одной из стран Альянса. Грубо говоря, красной линией станет или удар "Искандера" по вокзалу или торговому центру, когда будут десятки погибших, или удар по любому военному объекту с детонацией и прочими серьезными последствиями. После такого российского удара НАТО вряд ли отпетляет от ответа.

Под этот удар России могут реально попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. Именно эти страны могут попасть под удар российских провокаций. А вот Венгрия и Словакия – вряд ли.

Красной линией для НАТО станет российский удар по вокзалу или торговому центру, когда будут десятки погибших, отметил Свитан / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Еще хотела бы вспомнить слова Трампа, который сказал, что вторжение 19 российских беспилотников в Польшу было "по ошибке". Что мы можем тут возразить Трампу, почему это не было ошибкой?

Даже заход одного беспилотника едва ли может быть ошибкой. При прокладывании маршрута беспилотника все неоднократно проверяется. Контроль маршрутизации очень серьезный. Еще один-два беспилотника могут быть как-то задавлены системами ПВО, либо может возникнуть какая-то техническая проблема в самом дроне, из-за чего он собьется с маршрута. Например, может пропасть связь со спутником, полет стал горизонтальным, и беспилотник просто куда-то понесло. Но так может случиться с одним, в крайнем случае – с двумя. Но не два десятка!

Когда в Польшу залетело 19 беспилотников – это не ошибка, а система. А раз так, значит, это было преднамеренное действие, которое было предпринято россиянами после команды. Военнослужащие, причастные к построению маршрута и указанию цели, должны были получить приказ на выполнение такого рода действий. Тем более, когда речь идет о пересечении границы НАТО! А такого рода приказ мог прийти только от верховного главнокомандующего. Это не уровень Герасимова или командующего направлением. Так что однозначно команду на выполнение такого рода провокаций давал Путин. Другого варианта просто не может быть.

Каких политических целей добивалась и добилась Россия провокацией против стран НАТО и беззубой реакцией Альянса? В каком образе НАТО предстает после всего этого?

Тут важно то, кто был генератором идеи "проверить на вшивость" НАТО. Это мог быть Си Цзиньпин с вероятностью более 50%. Он мог быть автором идеи, а технически ее реализовали Путин и сотоварищи.

Более того, генератором такой идеи мог быть даже Трамп. Беспилотники же полетели в Европу, а не на Аляску, в США. Кстати, до Аляски намного ближе (86 км), чем до Польши (больше 1000 км). А между американским и российским островами в Беринговом проливе – всего 3,6 км. Вот вторжение российских беспилотников в американское воздушное пространство Трамп вряд ли назвал бы "ошибкой".

Зачем эта провокация могла понадобиться Трампу? Чтобы надавить на Европу. А Путин опять-таки мог быть исполнителем.

Либо Путин почувствовал, что оба – и Трамп, и Си Цзиньпин – не будут против, и выполнил эту провокацию против стран Европы. Во-первых, чтобы подыграть Си Цзиньпину и Трампу, во-вторых, чтобы посмотреть на реакцию Европы. Ведь, исходя из направления движения беспилотников, не страны НАТО как таковые являлись целью, а страны Европы. Российские дроны полетели не на Канаду и не на Америку, а на европейский континент. А раз так, на вшивость Россия проверяла европейские страны.

Кроме того, это может быть еще одним механизмом давления на Европу, чтобы она стала более сговорчивой. Ведь капитулировать Украине не дает в том числе Европа, предоставляя помощь. Мы, опираясь на европейскую помощь, удерживаем линию обороны и выполняем боевые задачи на линии фронта. Такие атаки на европейские страны могут быть механизмом давления со стороны России.

Причем заинтересованы в этом все: и Си Цзиньпин, и Путин, и Трамп. Но с этим уже будут разбираться после нашей победы историки или следователи контрразведки.

В ударах РФ по Европе и давлении на нее заинтересованы и Си Цзиньпин, и Путин, и Трамп, отметил Свитан / Коллаж Главред

Давайте чуть подробнее поговорим о том, к каким дальнейшим действиям подталкивает Россию такая вялая реакция Запада на российские провокации? Что может быть дальше, куда и сколько российских дронов (или уже не дронов) прилетит? Да и вообще, эта пара десятков дронов РФ в Польше – это только цветочки, или на большее Россия не решится?

Отсутствие реакции НАТО и Европы пригласило Россию к дальнейшим провокациям, это называется "угостило". Если Россию угощают, то почему бы ей и не угоститься? Потому следующей будет не только Польша – под удар РФ могут попасть Норвегия, Швеция, Финляндия, стран Балтии, Румыния и Болгария. Вот только дальше провокации будут более болезненными для стран НАТО.

Каким методом осуществлять эти провокации – россияне уже будут придумывать сами. Могут быть задействованы беспилотники с боевой частью, те же "Герани", либо ракеты (с обманкой или боевые).

А россияне после выполнения очередной провокации "включат дурачка" и скажут: "Я не я, хата не моя, это была не наша ракета, а украинская". Ведь 30 лет назад свои ракеты мы отдали России, потому может быть и такая провокация. В частности, Х-55 и Х-22 ушли в Россию на ура. Например, где-то в районе Балтики россияне могут выпустить Х-22, а эти ракеты опасные, они могут дойти даже до Бельгии и Дании.

У России хватит мозгов сделать следующий шаг более кровавым.

У России хватит мозгов сделать следующую провокацию против европейских стран более кровавой, предостерег Свитан / Скриншот

Вы говорите о провокациях России исключительно с использованием дронов и ракет. А может ли РФ решиться на какие-то сухопутные операции, образно говоря, может ли Россия двинуть на Польшу не дроны, а танки?

Однозначно нет. Провокации будут либо гибридные, либо с использованием средств поражения воздушного характера.

Россия может использовать конфидентов российских спецслужб, которые уже инфильтрованы в страны НАТО: Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и т.д. Может быть нечто подобное тому, что было в Крыму и на Донбассе в 2014-2015 гг., то есть не прямая агрессия, а попытка раскачать ситуацию. А когда найдут "распятого мальчика", Россия сможет пойти и на прямую агрессию.

Но все это будет не сейчас, ведь на данный момент, когда идут боевые действия в Украине, россиянам уже не хватает личного состава, сил, средств и резервов для выполнения основных задач на линии боевого соприкосновения. Перед ними в этом году стояла задача по расширению сухопутного коридора, но она не выполнена. Россияне будут заниматься этим в ближайшие полтора-два месяца, но выполнить эту задачу будет сложно. Ведь российский фронт прижат к Азовскому морю, и 80 км глубины фронта недостаточно для развертывания серьезной системы обороны. Им надо 120-150 км, а это значит, что нужен захват левобережья Запорожской области, юго-восточной части Днепропетровской области, почти всей Донецкой области, как минимум по линии Доброполье-Славянск. Эти действия у россиян в приоритете.

Пока российская армия связана боями на восточном фронте, на второй фронт у России не хватит сил и средств. На это Москва не решится, это точно.

РФ может провернуть в Европе нечто подобное тому, что было в Крыму и на Донбассе, подчеркнул Свитан / Фото: kremlin.ru

Если России не хватает сил для открытия второго фронта, то зачем же она так упорно дразнит НАТО? "Проверка на вшивость" – ладно, а что дальше? А если Альянс станет отвечать, что тогда Россия будет делать?

У России будет возможность сделать шаг назад, ведь у нее есть Трамп. Как только россияне перегнут и сломают палку, они побегут к Трампу, и тот решит проблему. Вот почему россияне так нагло себя ведут на данный момент по отношению к Европе. Не к Америке, а к Европе! Россия пока будет наглеть дальше.

Россия сейчас не дразнит НАТО, а пытается заставить Европу отказаться от помощи Украине. РФ прекрасно понимает, что с европейской помощью мы выполним свою задачу – остановим российскую армию, перемолотим ее, а потом за три-четыре года вернем свои территории, особенно Крым и сухопутный коридор (так как их освобождать легче всего). Донбасс будет сложно освобождать без развала России, поскольку там серьезный тыл – 7 тысяч кв км до Сахалина. Освобождение Донбасса возможно только после развала РФ, чем сейчас и занимаются Силы обороны Украины, уничтожая российские НПЗ, нефтянку и экономику.

Так что идет два параллельных процесса, и там, и там у нас хорошая динамика. Чтобы помешать этому, Россия пытается как минимум остановить помощь Европы. А провокации – это как раз давление на европейцев.

И какого результата, на ваш взгляд, добьется Россия в этом деле? Европа может в результате российских провокаций прекратить помогать Украине? Или будет прямо противоположный эффект?

Часть европейских лидеров будет играть в этой парадигме: давайте никому не помогать, посидим в своих квартирах, и, может быть, до нас никто не доползет, тогда в нашу каденцию не придется отправлять европейские войска на войну. На это у России тоже есть расчет.

Однако сейчас в Европе есть понимание процесса, и европейские страны консолидировались вокруг решений Германии в обороне. А немцы – прагматики, и это для нас хорошо. У Германии прагматичный подход к агрессору, коим является Россия. Прагматичный подход простой – помогать максимально тем, кто сейчас удерживает россиян, то есть Украине, и одновременно усиливать собственные позиции. Этим уже занимается Германия, к этой парадигме подтягивается и Франция, и страны Северной Европы.

Такой подход для нас важен, поскольку немецкая прагматичность – это железобетонный тыл Украины. Это значит, что российские провокации не смогут повлиять на Европу, Россия с помощью них не сможет добиться желаемого результата. Украина будет получать от Европы даже больше помощи, чем было бы без российских провокаций.

Как скоро Россия может предпринять попытки новых провокаций против стран НАТО? Когда мы их увидим?

Я думаю, к 7 октября, ближе к дню рождения Путина. Ближе к этой дате что-то будет. Россияне без этого не могут, им нужно обозначиться в информационном поле, чтобы привлечь внимание. Так что через пару недель странам НАТО нужно быть готовыми к новым российским провокациям.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

