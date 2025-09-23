РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупанты

Основные тезисы Свитана:
- Россия сейчас не дразнит НАТО, а пытается заставить Европу отказаться от помощи Украине
- Таким образом РФ пытается остановить продвижение украинской армии
Российские оккупанты сейчас очень нагло ведут себя в отношении Европы, и страна-агрессор Россия может продолжать наглеть и дальше.
Россия сейчас не дразнит НАТО, а пытается заставить Европу отказаться от помощи Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.
Он отметил, что РФ прекрасно понимает, что с европейской помощью Украина выполнит свою задачу - остановит российскую армию, перемолотит ее а потом за три-четыре года вернет свои территории, особенно Крым и сухопутный коридор (потому что их освобождать легче всего).
"Донбасс будет сложно освобождать без развала России, поскольку там серьезный тыл - 7 тысяч кв. км до Сахалина. Освобождение Донбасса возможно только после развала РФ, чем сейчас и занимаются Силы обороны Украины, уничтожая российские НПЗ, нефть и экономику", - отметил Свитан.
Эксперт подчеркнул, что сейчас происходит два параллельных процесса, и там, и там у Украины хорошая динамика.
"Чтобы помешать этому, Россия пытается как минимум остановить помощь Европы. А провокации - это как раз давление на европейцев", - сказал Свитан.
Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, чем опасна беззубая реакция НАТО на провокации России против европейских стран, и почему новые атаки РФ будут более кровавыми:
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля. Действия россиян на Южно- и Северо-слобожанском направлениях завершились тактическим провалом, несмотря на попытки пропаганды подать их как успех, указывает Гнатов.
Также ранее сообщалось, что россияне рвутся к окраинам - в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города. Войска РФ пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы создать плацдарм для наступления на Степногорск и южные окраины Запорожья, указывают в ВСУ.
Напомним, военный объяснил, что на самом деле планирует Путин на Донбассе. Кремль перебрасывает резервы на фронт, чтобы продолжить наступление, а ВСУ ведут осторожные, но эффективные оборонительные действия.
О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
